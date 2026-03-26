Muere Noelia Castillo: qué es la eutanasia y cómo se aplica la Ley de Voluntad Anticipada en México

GENERANDO AUDIO...

La eutanasia es legal únicamente en algunos países. Foto: Getty Images

Noelia Castillo, una joven española de 25 años, murió este jueves 26 de marzo luego de recibir la eutanasia que solicitó tras sobrevivir a una caída desde un quinto piso, luego de haber sido víctima de agresión sexual.

Su historia generó debate internacional por el vínculo entre salud mental, secuelas físicas derivadas de una lesión medular y el derecho a una muerte asistida, en un proceso que inició en 2024 y que su familia intentó frenar durante casi dos años.

En México, la eutanasia y el suicidio asistido están actualmente prohibidos por la Ley General de Salud (Artículo 166 Bis 21). Sin embargo, la Segunda Encuesta Nacional de Opinión sobre el Derecho a Morir con Dignidad indica que 7 de cada 10 mexicanos la apoyan, pero en qué consiste y cual es la postura de expertos.

¿Qué es la eutanasia?

Como mencionó Asunción Álvarez del Río, profesora e investigadora del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM, la eutanasia en el derecho del humano a tener una muerte digna, aunque no es legal en todos los países.

“La eutanasia es parte del derecho humano a tener una muerte digna y hay diferentes medios para lograrla, sin sufrimiento y de acuerdo con los valores de la persona; mientras que sólo en siete países del mundo es legal, en México se permite la decisión de suspender o rechazar tratamientos que prolongan la vida y los cuidados paliativos”, explicó.

También consideró que “se debe saber que un derecho no es obligación, no se tiene que pedir si no se quiere; pero no se puede imponer a los demás que no la pidan”.

De la misma manera, opinó que se ha obstaculizado esa legislación por las creencias de personas que tienen la capacidad para intervenir en las políticas públicas de las naciones e impedir que legislaciones la aprueben.

Es una cuestión complicada, ya que, en algunas personas impera la idea de que va contra de Dios y, si son religiosos, piensan que esto es algo malo, “y así se vende, no como una decisión personal, sino como algo que determinan algunos sobre otros”.

Los países donde la eutanasia es legal son:

Países Bajos

Bélgica

Luxemburgo

España

Suiza

Austria

Canadá

Nueva Zelanda

Australia (en casi todos los estados del país)

En Estados Unidos la eutanasia como tal no es legal, pero, los estados de Oregón, Washington, Montana, Vermont, California, Colorado, distrito de Columbia, Hawái, Nueva Jersey, Maine y Nuevo México permiten el suicidio asistido. En estos casos, el paciente debe autoadministrarse la medicación prescrita por un médico.

¿Por qué la eutanasia no es legal en México?

En nuestro país, la Ley General de Salud prohíbe esta práctica en su artículo 161 Bis 21:

“Queda prohibida, la práctica de la eutanasia, entendida como homicidio por piedad así como el suicidio asistido conforme lo señala el Código Penal Federal, bajo el amparo de esta ley. En tal caso se estará a lo que señalan las disposiciones penales aplicables”.

Sin embargo, en México se implementa la Ley de Salud en materia de Voluntad Anticipada.

¿Qué es la Ley de Salud en materia de Voluntad Anticipada?

El Colegio de Notarios de la Ciudad de México define a la Ley de Salud en materia de Voluntad Anticipada como “darle a la persona la libertad de no someterse a tratamientos o procedimientos médicos que prolonguen de manera innecesaria la vida, protegiendo su dignidad cuando sea imposible mantenerla viva de manera natural”.

Es importante entender que la voluntad anticipada no prolonga ni acorta la vida, respeta el momento natural de la muerte y favorece la atención y los cuidados paliativos al final de la vida, es decir, ofrecer acompañamiento al paciente sin intervención médica durante esta última etapa.

Cabe mencionar que la voluntad anticipada regula la ortotanasia, es decir, la actuación correcta ante la muerte por parte de quienes atienden al que sufre una enfermedad incurable o en fase terminal.

Fue en 2008 cuando dicha ley fue creada en la Ciudad de México y ha sido aprobada en 14 estados de la República:

Ciudad de México

Coahuila

Aguascalientes

San Luis Potosí

Michoacán

Hidalgo

Guanajuato

Guerrero

Nayarit

Estado de México

Colima

Oaxaca

Yucatán

Tlaxcala

Mientras que, en el resto de las entidades del país, no es legal.

Como señala el Gobierno de México, no es necesario estar enfermo o sufrir un accidente para firmar la voluntad anticipada.

De manera preventiva, cualquier persona mayor de edad puede hacerlo, mientras acredite su identidad, eligiendo a sus representantes y expresando su voluntad.

Al elaborar el documento, la persona tiene la oportunidad de manifestar si desea o no donar sus órganos después del deceso.

Asimismo, para poder ejercer la voluntad anticipada existen dos modalidades, uno es el documento, el cual se tramita ante notario público, y el otro es el formato que se otorga en instituciones de salud públicas, privadas y sociales.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.