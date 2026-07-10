Ébola no frena: ya son 625 muertos y mil 792 casos confirmados en República Democrática del Congo

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Ébola sigue en aumento; ya son 625 muertos en RDC. Foto: Getty

El brote de ébola en República Democrática del Congo (RDC) ha dejado al menos 625 muertos y mil 792 casos confirmados desde que las autoridades sanitarias lo declararon a mediados de mayo, informó el organismo del país. En las últimas 24 horas se registraron 33 nuevos contagios y 25 fallecimientos, mientras que 295 personas se han recuperado de la enfermedad.

La emergencia sanitaria se desarrolla en medio del conflicto armado y el desplazamiento de miles de personas en el este del país. Ante este panorama, UNICEF advirtió que la infancia enfrenta un “riesgo extremo”, debido a las dificultades para acceder a atención médica, el avance del brote y la crisis humanitaria que afecta a la región.

UNICEF alerta por el impacto del ébola en la infancia de RDC

El Ministerio de Sanidad de República Democrática del Congo informó que 764 personas permanecen hospitalizadas o en aislamiento y que el brote ya afecta 37 zonas sanitarias. Las zonas más afectadas son:

Ituri

Kivu Norte

Kivu Sur

Además, las autoridades nacionales y la Organización Mundial de la Salud (OMS) desplegaron equipos en la ciudad de Beni para evaluar y fortalecer la respuesta sanitaria. El director del programa de emergencias de la OMS, Chikwe Ihekweazu, reconoció que aún queda trabajo para reforzar la capacidad del sistema de salud y la confianza de la población.

Conflicto y desplazamiento agravan el brote de ébola

UNICEF señaló que, aunque los menores representan cerca del 15% de los casos confirmados, concentran más del 25% de las muertes por la enfermedad. Explicó que los primeros síntomas suelen confundirse con padecimientos comunes como la malaria, lo que retrasa el diagnóstico y el tratamiento.

La organización también indicó que las mujeres y niñas representan la mayoría de los contagios. Según informaron, se debe a las labores de cuidado y otros factores que incrementan su exposición al virus.

Asimismo, alertó que la desinformación dificulta contener el brote, ya que una encuesta reveló que 64% de la población desconoce cómo se transmite el ébola y 63% no sabe cómo protegerse.

Por su parte, el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) afirmó que la epidemia se expande en comunidades afectadas por años de conflicto, desplazamiento y condiciones sanitarias precarias. La organización llamó a reforzar el financiamiento y colocar a las comunidades en el centro de la estrategia para contener la enfermedad.

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