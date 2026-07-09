¡A descansar! La ciencia revela cuáles son las vacaciones ideales y los días necesarios que debes tomar

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Vacaciones. Foto: Cuartoscuro.

Las vacaciones tienen efectos positivos para la salud, pero cómo deben ser las vacaciones ideales y cuántos días se requieren para recuperarse del trabajo.

La Sociedad de Psicólogos Británica descubrió que las vacaciones ideales deben combinar tiempo afuera y dentro de casa, así como una serie de actividades para que exista un mayor efecto de bienestar. Por su parte, un estudio de la Universidad de Tampere, en Filadelfia, reveló que el lapso recomendado es de ocho días.

¿Cuáles son las vacaciones ideales?

De acuerdo con un estudio de la Sociedad Británica de Psicología, las vacaciones ideales son aquellas en las que las personas logran desconectarse mentalmente del trabajo. Este tipo de descanso fue el que tuvo mayor impacto en la satisfacción de los participantes, tanto durante sus días libres como después de regresar a sus actividades laborales.

“No todas las vacaciones fueron igual de beneficiosas: las actividades realizadas durante el descanso marcaron una diferencia significativa. Quienes lograron desconectarse mentalmente del trabajo experimentaron mayores beneficios, seguidos por quienes se centraron en la relajación”, explicó el estudio.

En cuanto a las actividades, hacer ejercicio físico durante las vacaciones tuvo un mayor impacto positivo, seguido de las actividades sociales.

Cabe destacar, que los beneficios de las vacaciones suelen disminuir moderadamente tras la reincorporación laboral; sin embargo, el bienestar se puede mantener elevado incluso 21 días después del regreso.

¿Cuántos días de vacaciones debes tener para una buena salud?

Investigadores de la Universidad de Tampere estudiaron los niveles de estrés relacionados con el trabajo de los participantes durante el transcurso de sus vacaciones, concluyendo que el tiempo promedio de satisfacción por el descanso es de ocho días.

“Los niveles de salud y bienestar aumentaron rápidamente durante las vacaciones, alcanzó su punto máximo en el octavo día de vacaciones y volvió rápidamente al nivel de referencia dentro de la primera semana de reanudación del trabajo” Estracto del estudio publicado en Journal of Happiness Studies

De acuerdo con el estudio publicado en Journal of Happiness Studies, las personas que tuvieron de 7 a 11 días de vacaciones experimentaron los descansos más reparadores, libres de pensamientos sobre el trabajo o listas de pendientes.

“Este hallazgo corrobora investigaciones anteriores que sugieren que lleva algún tiempo relajarse después de un período de trabajo estresante y aclimatarse a las vacaciones“, dijeron los especialistas, quienes también señalaron que en el primer día de reanudación del trabajo, los efectos positivos ya se han desvanecido por completo.

¿Cuáles son los beneficios a la salud de un periodo vacacional?

De acuerdo con Christine Carter, socióloga del Greater Good Science Center de la Universidad de California, Estados Unidos, el cerebro humano no puede estar concentrado todo el tiempo, por lo que si se le fuerza por mucho tiempo, pierde su capacidad de hacerlo. ¿La solución? Buscar espacios breves o prolongados de relajación.

La Asociación Estadounidense de Psicología aseguró que unos días de vacaciones están relacionados con mejores efectos para la salud, tales como:

Tasas más bajas de enfermedades cardíacas

Reducción del estrés

Reducción de la depresión y la ansiedad

Mejora de la productividad

Mayor satisfacción con la vida en general

Otra investigación encontró que unas vacaciones cortas de cuatro a cinco días afectaron positivamente la salud y el bienestar después de que los participantes regresaron a casa, especialmente cuando las personas estaban más relajadas, pasaban más tiempo hablando con su pareja, disfrutaban de las actividades de vacaciones y tenían menos incidentes negativos.

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