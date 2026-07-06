UNAM alerta por parásito que está cerca de ti y puede afectar tu salud

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Garrapatas podrían afectar tu salud, advierte UNAM. Foto: Getty

Las garrapatas pueden transmitir bacterias, virus y otros microorganismos capaces de provocar enfermedades graves, como la fiebre manchada de las Montañas Rocosas, una infección que puede ser mortal si no se diagnostica y trata a tiempo. Así lo advirtió Carmen Guzmán Cornejo, especialista de la UNAM.

En México existen 111 especies de garrapatas, divididas en dos grandes grupos: duras y blandas. Estos artrópodos habitan prácticamente cualquier ambiente donde existan vertebrados y se alimentan de sangre, lo que les permite actuar como vectores de diversos patógenos.

¿Qué enfermedades transmiten las garrapatas?

De acuerdo con la especialista de la Facultad de Ciencias de la UNAM, las garrapatas son los principales vectores de bacterias, de manera similar a como los mosquitos transmiten virus.

Una de las enfermedades más peligrosas es la fiebre manchada de las Montañas Rocosas, causada por la bacteria Rickettsia rickettsii, que puede ser transmitida por la garrapata café del perro (Rhipicephalus sanguineus).

Este tipo de garrapata suele permanecer en viviendas y patios, ya que su hospedero principal son los perros. Por ello, mantener desparasitadas a las mascotas es una de las principales medidas para reducir el riesgo de contagio.

En estados del norte del país, como Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, se han registrado casos de esta enfermedad, algunos con desenlaces fatales.

Síntomas de la fiebre manchada por garrapatas

Los síntomas pueden aparecer días después de la picadura de una garrapata infectada e incluyen:

Fiebre alta .

. Dolor de cabeza .

. Dolor muscular .

. Sarpullido (exantema), que puede aparecer cuando la enfermedad ya está avanzada.

La especialista explicó que muchas personas confunden los primeros síntomas con una gripe y retrasan la atención médica. Sin tratamiento oportuno con doxiciclina, la infección puede dañar los vasos sanguíneos, provocar necrosis en los tejidos e incluso poner en riesgo la vida.

¿Cómo prevenir las picaduras de garrapatas?

La UNAM recomienda reducir el riesgo de infestación mediante medidas preventivas como:

Bañar y cepillar regularmente a los perros.

Llevar a las mascotas al veterinario para su desparasitación.

Evitar acumular objetos en patios o habitaciones donde puedan esconderse las garrapatas.

Si existe una infestación en una vivienda, utilizar un garrapaticida (ixodicida) específico para eliminarlas.

Detectar una picadura de garrapata y acudir al médico ante síntomas compatibles puede hacer la diferencia para evitar complicaciones graves.

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