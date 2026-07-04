Refuerzan atención médica para el México vs. Inglaterra en CDMX, Jalisco y Nuevo León

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Habrá módulos médicos extra, hospitales listos y apoyo de emergencia CUARTOSCURO

El partido México vs. Inglaterra tendrá un operativo médico reforzado por las actividades del Mundial. El Comando Federal para la Seguridad en Salud informó que habrá más coordinación entre servicios de emergencia y módulos extra para atender a la gente en zonas con mucha afluencia dentro de la CDMX, Jalisco y Nuevo León.

La estrategia busca que cualquier persona que necesite ayuda médica pueda recibir atención rápida, sobre todo en puntos donde se esperan grandes concentraciones de aficionados como Paseo de la Reforma en CDMX, La Minerva en Guadalajara y Parque Fundidora en Monterrey.

México vs. Inglaterra tendrá más apoyo médico

El operativo incluye coordinación entre STCONAPRA, SAMU y CRUM, que son áreas encargadas de organizar la atención de emergencias, ambulancias y traslados médicos.

También se prepararon protocolos para atender casos como golpes, lesiones por aglomeraciones, quemaduras u otras emergencias que puedan presentarse durante las celebraciones.

En la Ciudad de México, se instalarán, además de los ya anunciados, cuatro módulos de atención médica avanzada sobre Paseo de la Reforma. Estos puntos tendrán áreas de consulta, urgencias, choque y estancia corta.

Ahí habrá médicos, enfermeras, promotores de salud, medicamentos, material de curación y equipo para estabilizar a pacientes. Si una persona necesita más atención, podrá ser enviada de forma segura a un hospital.

El CENAPRECE instalará dos unidades de comando para reforzar el operativo en Paseo de la Reforma.

Refuerzan atención médica en otros estados

También se activó un plan especial para aumentar la capacidad de atención en la CDMX, con aviso preventivo para los estados de México, Puebla y Morelos. Además, habrá hospitales preparados y aeronaves disponibles para traslados médicos si se requieren.

En Monterrey, habrá módulos similares en Parque Fundidora. En Guadalajara, seguirán activos los operativos en zonas como el Fan Fest, la Glorieta de La Minerva y otros puntos donde se reúnan aficionados.

A nivel nacional, la Red Hospitalaria Nacional, integrada por 586 hospitales, mantendrá listos sus protocolos, camas, personal e insumos para responder ante cualquier emergencia relacionada con el Mundial 2026.