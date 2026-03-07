Estudio revela que los dentistas podrían a ayudar a detectar la diabetes no diagnosticada

GENERANDO AUDIO...

29% de 900 pacientes estudiados revelaron predisposición a diabetes. Foto: Getty

Un nuevo estudio sugiere que los dentistas podrían ayudar a detectar la diabetes en sus pacientes mediante una prueba rápida realizada durante la consulta dental.

Una prueba de sangre con pinchazo en el dedo, aplicada durante los exámenes dentales, reveló que más de 1 de cada 3 pacientes presentaba niveles elevados de azúcar en sangre, compatibles con diabetes o prediabetes, según un estudio publicado en la edición de abril del Journal of Dentistry.

De acuerdo con los investigadores, ninguno de los pacientes evaluados había reportado antecedentes de diabetes antes de someterse al análisis.

“Los hallazgos sugieren que las visitas al dentista pueden ofrecer una oportunidad valiosa para identificar a quienes tienen riesgo de diabetes, especialmente en pacientes mayores, personas con índice de masa corporal (IMC) alto y quienes padecen enfermedad de las encías”, explicó el investigador Dr. Giuseppe Mainas, especialista en periodoncia y asociado de investigación en el King’s College de Londres.

El IMC (Índice de Masa Corporal) es una medida que permite estimar la grasa corporal a partir de la estatura y el peso de una persona.

Prueba rápida durante la consulta dental

Para el estudio, los investigadores pidieron a más de 900 pacientes que acudieron a un examen dental que también se realizaran una prueba de hemoglobina A1C, un análisis que mide los niveles de azúcar en sangre.

Esta prueba puede realizarse en aproximadamente seis minutos y no requiere ayuno, lo que facilita su aplicación durante una consulta médica o dental.

Los resultados mostraron que alrededor del 29% de los pacientes tenía niveles de azúcar compatibles con prediabetes, mientras que el 7% presentaba diabetes.

“Cuando la prueba revela niveles altos de hemoglobina A1C, los pacientes pueden acudir a su médico de cabecera para realizar estudios más detallados”, explicó Mark Ide, profesor de periodoncia en el King’s College de Londres.

Según el especialista, muchas personas descubrieron por primera vez que podían tener prediabetes o diabetes durante el estudio.

“La mayoría de los pacientes en nuestro estudio se sorprendieron al tener niveles elevados de hemoglobina A1C y no tenían idea de que podían tener prediabetes o diabetes”, señaló.

Relación entre enfermedad de las encías y diabetes

Los investigadores también encontraron que los niveles más altos de azúcar en sangre se registraron en pacientes con enfermedad de las encías más avanzada, lo que refuerza la relación entre la salud bucal y la salud metabólica.

“La relación entre la enfermedad de las encías y la salud metabólica es bidireccional, como lo han demostrado investigaciones previas”, explicó Luigi Nibali, director de periodoncia en el King’s College de Londres.

De acuerdo con el especialista, el proceso inflamatorio puede afectar el sistema metabólico, mientras que los problemas metabólicos también pueden agravar la inflamación en las encías.

“La enfermedad de las encías puede provocar complicaciones en la diabetes, y viceversa”, señaló.

Los investigadores indicaron que en el futuro buscan evaluar el uso de este tipo de pruebas rápidas en otros entornos de atención médica.

Además, planean estudiar cómo factores del estilo de vida, como la dieta, pueden influir tanto en los niveles de azúcar en sangre como en el desarrollo de enfermedades de las encías.

Autor: Dennis Thompson Reportero de HealthDay

Copyright © 2026 HealthDay. Todos los derechos reservados.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.