¡Continúa el aumento! Hay más de 12 mil casos de sarampión en México y 34 fallecidos; entidades más afectadas

Siguen los contagios de sarampión en México. Foto: Shutterstock/Ilustrativa

México registra un aumento de personas con sarampión con 12 mil 556 casos confirmados, según cifras oficiales en el Informe diario del brote de sarampión en México, al corte de este 6 de marzo de 2026. Chihuahua y Jalisco son las entidades con más contagios por la enfermedad.

Asimismo, el número de muertes reportadas es de 34, desde la primera muerte registrada el 28 de febrero de 2025 en México.

Por otro lado, el grupo de edad con el mayor número de casos es de 1 a 4 años, donde se reportan mil 698 casos.

Le sigue el grupo de edad de 5 a 9 años, donde se contabilizan mil 476 casos, mientras que, de 25 a 29 años, hay mil 456 casos, conforme a los registros oficiales de la Secretaría de Salud federal.

La tasa de incidencia más elevada se presenta en menores de un año, con 62.97 casos por cada 100 mil habitantes, seguido por el grupo de 1 a 4 años y el de 5 a 9 años, con tasas de 19.81 y 13.94, respectivamente.

¿Cuáles son los estados más afectados por el sarampión entre 2025 y 2026?

Con corte al 6 de marzo de 2026, estas son las entidades que han tenido más contagios en el periodo de 2025 a 2026:

Chihuahua : 4 mil 523

: 4 mil 523 Jalisco : 4 mil 268

: 4 mil 268 Chiapas : 787

: 787 Ciudad de México : 471

: 471 Michoacán : 356

: 356 Guerrero : 338

: 338 Sinaloa : 306

: 306 Sonora : 234

: 234 Estado de México : 196

: 196 Durango : 167

: 167 Puebla : 155

: 155 Colima : 114

: 114 Quintana Roo : 77

: 77 Tabasco : 69

: 69 Coahuila : 60

: 60 Baja California : 43

: 43 Nayarit : 42

: 42 Veracruz : 42

: 42 Nuevo León : 41

: 41 Morelos : 38

: 38 Querétaro : 38

: 38 Tlaxcala : 34

: 34 Zacatecas : 23

: 23 Oaxaca : 23

: 23 Yucatán : 17

: 17 Hidalgo : 15

: 15 Campeche : 15

: 15 Aguascalientes : 14

: 14 San Luis Potosí : 14

: 14 Tamaulipas : 13

: 13 Baja California Sur : 12

: 12 Guanajuato: 11

¿Cuántas personas hay fallecidas por sarampión hay en México entre 2025 y 2026?

Chihuahua : 21

: 21 Jalisco : 4

: 4 Sonora : 1

: 1 Durango : 2

: 2 Michoacán : 1

: 1 Tlaxcala : 1

: 1 Ciudad de México : 1

: 1 Chiapas : 1

: 1 Guerrero : 1

: 1 Sinaloa: 1

La cifra podría aumentar si se confirman dos posibles fallecimientos por sarampión que investiga la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México.

Tan solo en 2026 se han reportado siete muertes por sarampión en la República Mexicana, de acuerdo con el Boletín Diario del Brote de Sarampión en México y la muerte confirmada por la Secretaría de Salud de Sinaloa.

Jalisco : 2

: 2 Michoacán : 1

: 1 Guerrero : 1

: 1 Durango : 1

: 1 Tlaxcala : 1

: 1 Sinaloa: 1

¿Cuáles son los primeros síntomas del sarampión?

¿Dónde puedes vacunarte?

La Secretaría de Salud desplegó una campaña nacional de vacunación para hacer frente al brote. La vacuna es gratuita y se puede conseguir en Centros de Salud, IMSS y en distintos puntos de cada estado.

El Gobierno de México habilitó un enlace donde la población puede consultar las sedes disponibles para la vacunación contra el sarampión.

