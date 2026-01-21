Llaman a vacunarse contra el sarampión; el mayor riesgo es su alta capacidad de transmisión

GENERANDO AUDIO...

El sarampión es más contagioso que el COVID-19, advirtió este lunes la Secretaría de Salud (SSA) durante la Mañanera del 20 de enero, al alertar por el aumento de casos en México y llamar a la población a vacunarse para frenar los contagios.

David Kershenobich Stalnikowitz, secretario de Salud, explicó que mientras una persona con COVID podía contagiar a cuatro personas, un enfermo de sarampión puede transmitir el virus a 15 o 16 personas, incluso hasta dos horas después de haber salido del lugar donde estuvo.

La autoridad sanitaria subrayó que el mayor riesgo del sarampión es su alta capacidad de transmisión, por lo que insistió en reforzar la vacunación, especialmente en grupos vulnerables.

Sarampión en México: casos confirmados y riesgo de perder certificación

De acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Salud, en México se han confirmado 6 mil 886 casos de sarampión y 24 defunciones acumuladas desde el año pasado hasta el periodo 2025-2026.

Ante este panorama, el Gobierno federal solicitó, junto con Estados Unidos, una prórroga de dos meses a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para contener el brote y evitar perder la certificación de país libre de sarampión, situación que ya ocurrió en Canadá.

El secretario de Salud informó que habrá una reunión en la primera semana de abril, en la que cada país presentará las acciones implementadas para controlar el brote de sarampión.

Las autoridades hicieron un llamado directo a la vacunación contra el sarampión, enfocada principalmente en:

Niñas y niños de 6 a 18 meses

Menores de 2 a 9 años que no hayan recibido la vacuna

que no hayan recibido la vacuna Personal de salud

Personal educativo

Jornaleros agrícolas

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que hay vacunas disponibles en el IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar y en los Centros de Salud estatales, por lo que pidió a la población acudir a aplicarse el biológico correspondiente.

Las autoridades sanitarias reiteraron que la vacunación es la principal herramienta para cortar la cadena de contagios del sarampión y proteger a la población más vulnerable en las próximas semanas.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.