¡Mucho cuidado! Cofepris alerta por falsificación de un producto para el monitoreo de la glucosa

GENERANDO AUDIO...

Falsifican producto para el monitoreo de la glucosa Foto: Getty Images

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informado sobre la falsificación del producto FreeStyle Libre Sistema Flash de Monitoreo de Glucosa.

Esto, después de que realizar un análisis técnico-documental de la información presentada por el titular del registro sanitario, ABBOTT LABORATORIES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Falsifican un producto para el monitoreo de la glucosa

La Cofepris identificó la falsificación del producto FreeStyle Libre Sistema Flash de Monitoreo de Glucosa.

La dependencia mencionó que este cuenta con un número de serie único, por lo que identificó el número de serie 0M000W6A40H en múltiples casos de falsificación.

Foto: Cofepris

Es por esto que la propia Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios realiza una serie de recomendaciones:

No adquirir el producto FreeStyle Libre Sistema Flash de Monitoreo de Glucosa con el número de serie 0M000W6A40H, el cual se detectó en múltiples casos de falsificación.

No comprar productos que se comercialicen a un precio significativamente menor a lo establecido en el mercado.

Revisar que el empaque no presente indicios de manipulación ni faltas de ortografía. Asimismo, corroborar que el número de serie, número de lote y la fecha de caducidad se encuentren visibles, vigentes y no presenten alteraciones.

En caso de identificar el producto falsificado FreeStyle Libre Sistema Flash de Monitoreo de Glucosa o contar con información sobre su posible comercialización, realizar la denuncia sanitaria correspondiente.

En caso de observar o detectar incidentes adversos por el uso de estos productos, reportarlos en el Sistema de Notificación de Incidentes Adversos de Dispositivos Médicos, en el enlace de Tecnovigilancia.

Cabe señalar que, al tratarse de un producto falsificado, no se cuenta con las condiciones requeridas y específicas de esterilidad y calibración del sensor.

Asimismo, representa un peligro para los pacientes, pues se desconoce su proceso de fabricación, calibración del sensor, almacenamiento y transporte.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.