¿Hablarías con un ser querido fallecido? La IA ya puede crear su “fantasma” digital

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Criminales modifican tu imagen con inteligencia artificial. Foto: Getty Images

Las simulaciones de inteligencia artificial (IA) de los fallecidos ya son una realidad; pues servicios como HereAfterAI, Project December y Séance AI están convirtiendo las fotos, mensajes de texto y otros datos del fallecido en “fantasmas” digitales con los que sus seres queridos pueden comunicarse.

¿Es la tecnología una ayuda útil para aliviar el duelo de quienes quedan atrás? ¿o podría ser un fenómeno dañino, similar a escenas de la distópica serie de televisión “Black Mirror”?

¿Qué son los fantasmas digitales y cuál es su impacto en usuarios?

Los fantasmas son encarnaciones que aparecen como hologramas de realidad virtual que permiten a seres queridos en duelo caminar y hablar literalmente con los muertos. Su utilidad es estudiada por un equipo de la Universidad de Colorado en Boulder.

“Que sepamos, estamos realizando los primeros estudios de experiencia de usuario de fantasmas simulados de IA”, dijo Jed Brubker, coautor del estudio y profesor asociado de ciencias de la información.

En su estudio, Brubaker y el coautor Jack Manning reclutaron a 16 voluntarios, con edades comprendidas entre 22 y 50 años. Cada uno estaba de duelo tras haber perdido a un familiar cercano o amigo.

Basándose en información detallada proporcionada por cada participante, Brubaker y Manning crearon en tiempo real dos formas de fantasma digital (también conocidos como “griefbots” o “deathbots”) que imitaban al ser querido que el participante había perdido.

Una versión del fantasma fue llamada “representación” y habló en tercera persona (“Le encantaba ir a la playa contigo.”)

Mientras que la otra fue llamada “reencarnación” y habló en primera persona (“Me encantaba ir a la playa contigo.”)

Luego, los participantes interactuaron con el fantasma durante 20 minutos a través de Zoom. Los resultados sorprendieron a los investigadores.

“Inicialmente pensamos que podría resultar muy inquietante al estilo Black Mirror para la gente y hacerles sentir incómodos”, dijo Manning, doctorando en ciencias de la información que se involucró en la investigación tras perder a su hermana. “Al final estaba completamente equivocado. La gente pensó que era increíble.” Universidad de Colorado

La gente prefería mucho la forma de reencarnación del bot a la forma de representación, cuanto más parecido a la persona real que habían perdido, mejor.

“La veo. Puedo sentirla”, dijo una mujer de 32 años a los investigadores durante una conversación por texto con su abuela, que falleció hace cinco años. “Simplemente siento que estoy teniendo el cierre que necesitaba.”

Una mujer de 50 años envió un mensaje al fantasma de su ser querido: “fue tan, tan poderoso. Me gustaría que volvieras a verme.”

Fantasmas digitales presentan fallos

Estas “alucinaciones” de IA a menudo tenían fantasmas diciendo cosas improbables. En un caso, un hombre que hablaba con el robot de la muerte de su padrastro se estremeció cuando el fantasma le llamó “campeón” (una palabra que nunca habría usado en vida). El incidente perturbó tanto al hijo afligido que casi termina la sesión, según los investigadores.

Los participantes también parecían preferir que los “muertos” les enviaran mensajes en frases cortas, a menudo con emojis, frente a los párrafos largos que a veces puede producir la IA.

Todos los participantes en duelo que probaron un fantasma digital dijeron que lo intentarían de nuevo.

Manning, coautor del estudio se preocupa por el impacto de los fantasmas digitales en algunos contextos:

“Pienso mucho en el yo de 11 años. Si tuviera acceso a ChatGPT y empezara a responder como mi hermana a altas horas de la noche sin supervisión… Eso es un pensamiento muy aterrador”, dijo.

No obstante, finalizó destacando que pese a la posible experiencia negativa, existe una alta posibilidad de que los usuarios experimenten el cierre que requieren y “obtengan paz”.

Ernie Mundell, HealthDay Reporter

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