Llega la canícula a México: ISSSTE da recomendaciones y señala estados más afectados por el calor

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La canícula tiene una duración aproximada de 40 días Foto: Getty

Es a mediados del mes de julio cuando comienza el periodo de mayor calor del año, conocido como la canícula y el ISSSTE ha compartido una serie de recomendaciones a seguir, así como los estados que se verán más afectados por este fenómeno climatológico.

Recordar que su duración es de aproximadamente 40 días y aquí en Unotv.com te explicaremos más a detalle sobre los motivos por los que ocurre.

A ponerse fashion con sombrillas, gorras y sombreros. 🤠



🥵 La canícula está a la vuelta de la esquina así que toma precauciones tanto para ti como para niños, niñas, personas mayores y animales de compañía:



🚰 Hidrátense constantemente, aunque no sientan sed.

☀️ Eviten la… pic.twitter.com/zBleSSGHWs — ISSSTE (@ISSSTE_mx) July 15, 2026

Recomendaciones y estados más afectados por la canícula

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ha dado a conocer, a través de sus redes sociales, una serie de recomendaciones para que las personas sigan durante la canícula.

Hidrátate constantemente, aunque no sientas sed.

Evita la exposición al sol entre las 10:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Usa bloqueador solar y ropa ligera.

Nunca salgas de casa sin algo para cubrirte del sol.

Ni se te ocurra dejar personas o animales en el coche bajo el sol, aunque sea con las ventanillas abajo.

Aguas con la comida ambulante, puede estar mal refrigerada y hacerte daño.

También destaca que los estados que se verán más afectados por este periodo de intenso calor son: Campeche, Colima, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

¿Qué es la canícula?

El propio Gobierno de México explica que este fenómeno se presenta entre los meses de julio y agosto, afectando a algunos estados debido a las altas temperaturas que se presentan y a la disminución de las lluvias.

Esto es provocado por los vientos alisios, los cuales soplan desde el este y funcionan como una barrera que impide la formación de nubes en el océano, reduciendo las lluvias en los territorios continentales.

Este periodo de mayor calor del año da inicio semanas después del solsticio de verano y dura cerca de 40 días, mientras que su nombre proviene de la palabra “canes”, que significa perro.

Aunque también tiene un origen en la astronomía, pues se refiere a la constelación del Can Mayor y su estrella Sirio, la más brillante del cielo nocturno.

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