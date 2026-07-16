Cofepris advierte sobre riesgos de toxicidad en ciertos suplementos alimenticios

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Los suplementos cuentan con compuestos tóxicos. Foto: Getty

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios(Cofepris) emitió una alerta para que la población no compre, consuma ni recomiende diversos suplementos alimenticios debido a que se promocionan con supuestos beneficios para tratar padecimientos como várices, calambres, hemorroides o problemas de circulación, sin contar con evidencia científica que respalde dichas afirmaciones.

Las marcas de suplementos alimenticios que usan publicidad engañosa son las siguientes:

Alexjenny Natural

Alexjenny

Fuerza y Vida

De acuerdo con la autoridad sanitaria, estos productos incumplen la legislación vigente al atribuirse propiedades terapéuticas propias de un medicamento, pese a comercializarse como suplementos alimenticios y carecer de registro sanitario.

¿Cuáles son los suplementos señalados por Cofepris?

Foto: Cofepris

La alerta incluye los siguientes productos:

Varisalud (Semilla de uva y Omega 3) , marca Alexjenny Natural

, marca Varisalud (Semilla de uva y Omega 3) , marca Alexjenny

, marca Castaño de Indias , marca Alexjenny

, marca Varisalud reforzado con Omega 3, 6 y 9, marca Fuerza y Vida

Según Cofepris, estos suplementos se venden en plataformas de comercio electrónico, sitios web y aplicaciones móviles, donde aseguran ayudar a mejorar la circulación sanguínea, aliviar el dolor, eliminar las várices y los calambres, así como combatir problemas de colesterol y hemorroides, afirmaciones que no corresponden a un suplemento alimenticio.

¿Por qué estos suplementos alimenticios representan un riesgo para la salud?

La autoridad explicó que algunos de estos productos contienen ingredientes cuya seguridad no ha sido demostrada o que están prohibidos para este tipo de formulaciones.

Entre ellos se encuentran castaño de Indias y árnica, ingredientes prohíbidos en la legislatura mexicana, además de otros componentes como ginkgo biloba, ajo negro y ajo rey, incluidos en la Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos dentro de las plantas con evidencia de toxicidad.

La Cofepris señaló que se desconoce la concentración de los ingredientes, su origen, las condiciones de fabricación y las posibles interacciones con medicamentos, lo que podría representar un riesgo para quienes los consuman.

No compres los productos denunciados por la Cofepris ante riesgo de toxicidad

La autoridad sanitaria pidió a la población no comprar, consumir ni recomendar estos suplementos.

También destacó que se debe evitar combinarlos con medicamentos, ya que podrían provocar reacciones adversas, así como denunciar su venta si son identificados en establecimientos físicos o plataformas digitales.

Finalmente, la Cofepris recordó que estos productos no deben comercializarse ni publicitarse en México, ya que incumplen la legislación sanitaria vigente y podrían poner en riesgo la salud de los consumidores.

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