Fallece Ignacio Madrazo, pionero neurocirujano mexicano del trasplante de células nerviosas

Ignacio Madrazo revolucionó la medicina regenerativa. FOTO: Especial

La comunidad médica mexicana está de luto tras confirmarse la muerte del doctor Ignacio Madrazo Navarro, reconocido neurocirujano mexicano y pionero en el trasplante de células nerviosas, cuyo trabajo abrió nuevas posibilidades para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson.

Su legado científico posicionó a México en la vanguardia de la investigación en regeneración neuronal y neurocirugía a nivel internacional.

Su muerte fue confirmada por Esteban Moctezuma quien con tristeza se enterño del lamentable fallecimiento. En redes expresó que Madrazo abrió el camino a la medicina regenerativa del sistema nervioso central.

¿Quién fue Ignacio Madrazo?

Nacido el 23 de diciembre de 1942 en la Ciudad de México, Ignacio Madrazo se formó como médico cirujano en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y posteriormente se especializó en neurocirugía en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Con el paso de los años se convirtió en uno de los especialistas más influyentes en el estudio del sistema nervioso central y la regeneración neuronal. Durante su carrera, fue profesor universitario, investigador y directivo en importantes hospitales del IMSS, además de formar a generaciones de neurocirujanos mexicanos.

También fue investigador del Sistema Nacional de Investigadores y autor de numerosos artículos científicos y libros especializados. Esteban Moctezuma destacó “más de 200 artículos publicados en la literatura médica internacional”.

El pionero del trasplante de células nerviosas

Madrazo es recordado por realizar uno de los avances más importantes en la neurociencia clínica. En la década de 1980, junto con el científico René Drucker Colín, desarrolló un procedimiento innovador que consistía en trasplantar tejido de la médula suprarrenal al cerebro de pacientes con Parkinson.

El objetivo era que las células implantadas liberaran dopamina, neurotransmisor cuya falta provoca los síntomas de esta enfermedad neurodegenerativa. Los resultados mostraron mejoras en las funciones motoras y cognitivas de los pacientes, lo que marcó uno de los primeros éxitos funcionales de un trasplante de tejido nervioso humano.

Este avance colocó a México en el mapa de la medicina regenerativa y la neurocirugía experimental, influyendo en investigaciones posteriores en todo el mundo.

Reconocimientos y legado científico

A lo largo de su trayectoria, Ignacio Madrazo recibió múltiples premios y reconocimientos nacionales e internacionales por el impacto de sus investigaciones. Entre ellos destacan el Premio Nacional de Ciencias, así como distinciones de instituciones médicas y académicas.

Además de su trabajo científico, también participó en acciones humanitarias, como la instalación de quirófanos móviles para atender comunidades en Chiapas durante el levantamiento zapatista de 1994, demostrando su compromiso con la medicina social. Con su fallecimiento, la medicina mexicana pierde a una figura clave que contribuyó a cambiar la forma en que se estudian y tratan las enfermedades del sistema nervioso. Su legado continúa influyendo en la investigación de terapias celulares y regeneración neuronal.

