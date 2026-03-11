¡En tres meses! México ya supera los casos de sarampión de todo 2025: suman 6 mil 511 en 2026

GENERANDO AUDIO...

En tres meses los casos de sarampión se dispararon en México.

El sarampión vuelve a encender alertas en México, en apenas tres meses de 2026 el país ya suma 6 mil 511 contagios confirmados, más que en todo 2025, cuando se registraron 6 mil 452 casos.

El brote afecta a los 32 estados, con Jalisco concentrando la mayoría de casos, mientras las autoridades sanitarias reportan 34 muertes acumuladas desde 2025, destacó el reporte, con corte al 10 de marzo de 2026.

El grupo más afectado es el de niñas y niños de 1 a 4 años, con mil 747 casos, seguido por el de 5 a 9 años (mil 522) y el de 25 a 29 años, con más de mil 100 contagios.

Casos confirmados de sarampión por estado en 2026

Hasta el momento, los 6 mil 511 contagios confirmados en 2026 se distribuyen así:

Jalisco: tres mil 823

tres mil 823 Chiapas: 570

570 Ciudad de México: 464

464 Sinaloa: 234

234 Estado de México: 193

193 Puebla: 169

169 Durango: 142

142 Sonora: 139

139 Michoacán: 113

113 Guerrero: 82

82 Colima: 82

82 Quintana Roo: 79

79 Tabasco: 69

69 Veracruz: 44

44 Nuevo León: 40

40 Nayarit: 38

38 Tlaxcala: 34

34 Chihuahua: 32

32 Querétaro: 29

29 Baja California: 24

24 Oaxaca: 20

20 Yucatán: 16

16 Morelos: 14

14 Hidalgo: 14

14 Aguascalientes: 12

12 San Luis Potosí: 9

9 Baja California Sur: 8

8 Coahuila: 7

7 Guanajuato: 7

7 Campeche: 3

3 Zacatecas: 1

1 Tamaulipas: 0

Muertes acumuladas por sarampión desde 2025

Entre 2025 y 2026 se han confirmado 34 defunciones asociadas al sarampión en México, distribuidas en 10 entidades:

Chihuahua: 21

Jalisco: 4

Durango: 2

Sonora: 1

Michoacán: 1

Tlaxcala: 1

Ciudad de México: 1

Chiapas: 1

Guerrero: 1

Sinaloa: 1

Las muertes incluidas en el reporte fueron dictaminadas por un grupo de expertos como asociadas al sarampión, dentro del seguimiento epidemiológico del brote en el país.

¿Donde te puedes vacunar contra el sarampión en México?

El Gobierno de México ha reiterado el llamado a la población para vacunarse contra el sarampión y evitar contagios, para lo que activó un mapa digital con las zonas donde se puede encontrar el biológico.

A través de redes sociales, las autoridades informaron que la vacuna contra el sarampión debe aplicarse en el siguiente rango de edad:

Personas de 6 meses a 49 años

Para accer al mapa se habilitó un enlace donde la población puede consultar las sedes disponibles para la vacunación contra el sarampión.

https://dondemevacuno.salud.gob.mx/

Al ingresar, se despliega un mapa de la República Mexicana con puntos guindas que contienen números en su interior. Al acercar el cursor o usar un dispositivo móvil, los usuarios pueden visualizar:

Cantidad de centros disponibles

Direcciones específicas

Horarios de servicio

Tipo de vacuna disponible

Además, los interesados pueden comunicarse a la Línea de información de vacunas al 079, donde recibirán orientación sobre la unidad de salud más cercana para aplicarse las vacunas del Programa de Vacunación Universal.

