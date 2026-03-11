Las graves secuelas del fósforo blanco que Israel ha utilizado en Medio Oriente: “Provoca quemaduras que penetran hasta el hueso”

GENERANDO AUDIO...

Ataque israelí contra un edificio en Beirut, el 11 de marzo de 2026.

La organización Human Rights Watch (HRW) acusó el lunes a Israel de utilizar “ilegalmente” fósforo blanco la semana pasada en ataques contra zonas residenciales del sur de Líbano. Esta sustancia química puede dejar “quemaduras profundas y puede penetrar hasta el hueso”, reportó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“El uso ilegal de fósforo blanco por parte del ejército israelí en zonas residenciales es extremadamente alarmante y tendrá graves consecuencias para la población civil”, declaró Ramzi Kaiss , investigador de Human Rights Watch sobre el Líbano.

“Los efectos incendiarios del fósforo blanco pueden causar la muerte o lesiones crueles que resultan en sufrimiento de por vida”. Human Rights Watch

El fósforo blanco es una sustancia química con olor a ojo que se coloca en proyectiles de artillería, bombas y cohetes. Es utilizado en conflictos armados para generar humo, iluminación o incendios, pero está prohibido su uso contra población civil, según el Protocolo III de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales de 1980.

AFP

¿Qué pasa si te cae fósforo blanco (quemaduras)?

Cuando entra en contacto con el aire, el fósforo blanco se enciende de inmediato y continúa ardiendo incluso sobre la piel, provocando quemaduras profundas, daño respiratorio, fallo de órganos o muerte. Los efectos sistémicos pueden aparecer hasta 24 horas después de la exposición.

“En casos graves de exposición, los efectos pueden incluir efectos cardiovasculares y colapso, así como daño renal y hepático, depresión del nivel de consciencia y coma”, alertó la OMS a través de su página web.

Si no se elimina completamente de la herida, puede volver a encenderse al entrar en contacto con el aire, dijo la OMS. y agregó que una vez que comienza la combustión, no puede detenerse fácilmente.

“Se adhiere a superficies como la piel y la ropa”. OMS

La OMS explicó que las zonas afectadas de la piel expuesta pueden adquirir un color amarillento y presentar quemaduras necróticas.

Además puede provocar diferentes tipos de daños en el cuerpo como:

Ojos

Visión borrosa

Irritación en los párpados

Lesiones en la córnea

Perforación ocular

Alteraciones visuales

Sistema respiratorio

Ronquera

Ardor en la garganta

Daño en el tracto respiratorio

Asfixia

Acumulación de líquido en los pulmones

También puede provocar quemaduras internas o daño en los tejidos.

Otros efectos en el organismo

Falla cardíaca

Insuficiencia renal

Insuficiencia hepática

El duro testimonio de un sobrevivientes de ataque donde se ocupó fósforo blanco

El 4 de enero de 2009, tres proyectiles con fósforo blanco fueron disparados por fuerzas israelíes contra la Franja de Gaza, documentó Human Rights Watch. Uno de estos armentos impactó la casa de la familia Abu Halima, en la zona de Sifa. En el interior se encontraban al menos doce miembros de la familia, entre ellos padres, hijos y nietos.

El ataque provocó un incendio devastador que dejó cinco personas muertas y varios familiares gravemente quemados.

“La explosión fue enorme y el olor era insoportable. Provocó un gran incendio. Los fragmentos de fósforo blanco estaban ardiendo y no podíamos apagarlos”, dijo el hijo de la pareja, Ahmad Abu Halima.

Muhammad, otro de los hijos, relató la desesperación de la familia mientras intentaban sobrevivir al fuego:

“Llorábamos, gritábamos y pedíamos ayuda a los vecinos, pero nadie podía acercarse porque el ejército disparaba contra cualquiera que se aproximara”.

Cinco miembros de la familia murieron quemados vivos. Entre ellos estaban el padre Sa’dallah Abu Halima y tres de sus hijos: Abd a-Rahim (14), Zeid (11) y Hamzah (10), cuyos cuerpos fueron encontrados completamente carbonizados.

La madre, Sabah Abu Halima, también fue víctima directa de la tragedia. Mientras amamantaba a su hija de 15 meses, las llamas se propagaron por toda la casa:

“Todo se incendió. Mi esposo y cuatro de mis hijos se quemaron vivos delante de mis ojos; mi bebé, mi única niña, se derritió en mis brazos”. Sabah Abu Halima, sobreviviente

Otros familiares sobrevivieron con quemaduras graves. Ghada, esposa de Muhammad, sufrió quemaduras en gran parte del cuerpo. “Me arranqué la ropa del cuerpo y grité que me estaba quemando… el dolor era insoportable. Podía oler mi carne quemándose”.

A pesar de recibir tratamientos y múltiples cirugías con injertos de piel, Ghada murió casi tres meses después, debido a las complicaciones causadas por el fósforo blanco en su organismo.

En los últimos años, autoridades libanesas y HRW han acusado a Israel de utilizar fósforo blanco, causando daño a pobladores civiles y al medioambiente en países como Libano y Gaza.

Por su parte, el ejército israelí ha asegurado que es legal el uso de esta arma contra militantes armados. Sin embargo, grupos de derechos humanos sostienen que debe investigarse como un crimen de guerra.