Cofepris emite alerta sanitaria por robo de solución bucal “Beniflant”; advierte de riesgos

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Es el segundo robo de la semana. Foto: Getty Images

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria tras el robo de la solución bucal Beniflant, por lo que llamó a la población a no adquirirlo en vías no oficiales, como tianguis, mercados o redes sociales, debido al riesgo que representa para la salud.

Esta solución se utiliza principalmente para aliviar la inflamación, dolor e irritación de boca y garganta, comúnmente asociado a faringitis, amigdalitis y procedimientos odontológicos.

Cabe destacar que este es el segundo robo reportado en la semana, pues el pasado 24 de marzo, la institución también dio a conocer un robo de cajas de Ibuprofeno.

¿Qué lote de Beniflant fue robado?

Foto: Cofepris

La Cofepris detalló que el producto robado corresponde a la marca Beniflant (bencidamina) en forma de frasco con solución de 360 mL al 0.15% con número de lote R2406080 y caducidad en junio del 2026.

¿Por qué no debes comprarlo fuera de farmacias?

De acuerdo con la autoridad, el problema en adquirir medicamentos robados radica en que se desconoce si fue almacenado, transportado o manipulado adecuadamente, lo que impide garantizar su calidad, seguridad y eficacia. Esto podría provocar:

Falta de efecto en el tratamiento

Reacciones adversas

Complicaciones en la salud

Por ello, Cofepris insistió en que los productos deben adquirirse únicamente en establecimientos formales y verificados. Ante ello, la autoridad sanitaria emitió una serie de medidas tanto para la población como para distribuidores:

Evitar comprar medicamentos en la vía pública o comercios informales

Verificar siempre el número de lote antes de consumir

Adquirir productos solo con distribuidores autorizados

Confirmar la autenticidad de medicamentos en caso de duda

Además, pidió reportar cualquier irregularidad o reacción adversa a través de los canales oficiales de farmacovigilancia.

¿Qué otro producto fue robado en la semana aparte del Beniflant?

Cofepris alertó por robo. Foto: Getty Images|Ilustrativa

Además del caso de Beniflant, Cofepris también emitió una alerta por el robo de Eufenil Forte, un medicamento cuyo principio activo es el ibuprofeno, ampliamente utilizado como analgésico y antiinflamatorio.

El producto involucrado corresponde a la presentación de 400 mg en caja con 10 cápsulas, identificado con el lote 24L00027 y fecha de caducidad en noviembre de 2026. Aunque se trata de un fármaco de uso común para aliviar dolor muscular, inflamación, fiebre o molestias generales, la autoridad advirtió que el riesgo no está en el medicamento en sí, sino en las condiciones desconocidas tras su robo.

Ante los robos, la institución aseguró que mantendrá acciones de control y seguimiento para detectar posibles riesgos relacionados con este caso y otros similares.

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