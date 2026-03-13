Estornudos y congestión: puede ser rinitis alérgica estacional; recomendaciones para reducir los síntomas

GENERANDO AUDIO...

En primavera aumenta la presencia de polen en el ambiente. Foto: Getty Images

Estornudos constantes, congestión nasal y ojos llorosos son algunos de los síntomas que las personas experimentan durante marzo y la primavera, cuando aumenta la presencia de polen en el ambiente, y se intensifican los casos de rinitis alérgica estacional, condición que afecta a 42.5% de la población en México, señalan especialistas.

En México, los hombres son los que presentan más casos de esta enfermedad, señalan especialistas del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) “Ismael Cosío Villegas”.

¿Qué es la rinitis alérgica?

El doctor Conrado Polanco Ortíz dijo que “la rinitis alérgica es una inflamación de la mucosa nasal provocada por una reacción inmunitaria a alérgenos ambientales, y lo que la hace estacional, es la época específica del año en que se incrementan”.

Asimismo, el especialista, quien también es gerente de relaciones médicas de Esteripharma, puntualizó que “los alérgenos son sustancias generalmente inofensivas que el sistema inmunológico de personas sensibles reconoce como amenazas”.

La rinitis estacional no es causada por un virus ni se acompaña de fiebre; sin embargo, las molestias y síntomas pueden prolongarse durante varias semanas, mientras persista la exposición al agente desencadenante.

¿Cuáles son los síntomas principales de la rinitis alérgica?

Los síntomas principales son:

Goteo de la nariz

Congestión nasal

Ojos rojos y llorosos con picazón

Estornudos

Tos

Picazón en nariz o garganta

En algunos casos también pueden presentarse alteración del sueño, cansancio, irritabilidad y disminución en la concentración.

Recomendaciones para enfrentar la temporada alta de rinitis alérgica

Con el objetivo de reducir la exposición a alérgenos y la intensidad de los síntomas, el doctor Conrado Polanco Ortíz recomienda implementar estas medidas:

Mantener puertas y ventanas cerradas en días con alta concentración de polen

Evitar actividades al aire libre en las primeras horas de la mañana, cuando los niveles de polen suelen ser más elevados

Cambiarse de ropa y lavar el rostro (o bañarse) después de permanecer en exteriores

Limpiar superficies con paños húmedos para evitar dispersar partículas

Terapias farmacológicas y/o vacunas antialérgicas específicas, bajo instrucción y vigilancia médica (alergólogos)

Realizar higiene nasal frecuente para retirar alérgenos acumulados

Los lavados nasales también se asocian con una mejoría en los síntomas, una mejor calidad de vida y una reducción en el consumo de medicamentos.

Además, las soluciones electrolizadas de superoxidación (SES) con pH neutro representan una alternativa segura y eficaz para la higiene nasal.

“Son auxiliares seguros y eficaces que protegen la mucosa nasal sin dañarla, ayudando a mantenerla limpia e hidratada. Gracias a su amplio espectro, estos antisépticos eliminan virus respiratorios pandémicos como los coronavirus y los de la influenza, así como bacterias y hongos, sin generar resistencia bacteriana ni efectos secundarios, incluso en adultos mayores y/o en edades pediátricas”, especificó Polanco Ortíz.

Los lavados nasales pueden utilizarse frecuentemente, ya sea como protección o como parte de un tratamiento integral, “favoreciendo un ambiente nasal más saludable y contribuyendo al bienestar respiratorio, especialmente durante temporadas de alta exposición”, agregó el especialista.

Ante el aumento de casos de rinitis alérgica durante la primavera, los especialistas recomiendan identificar los síntomas a tiempo, aplicar medidas preventivas y mantener una adecuada higiene nasal.

