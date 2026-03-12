México supera los 13 mil casos totales de sarampión a tres meses del Mundial 2026

GENERANDO AUDIO...

México sumas más de 13 mil casos de sarampión. Foto: Getty Images

El brote de sarampión en México continúa en aumento y ya superó los 13 mil casos confirmados acumulados, de acuerdo con el informe diario publicado el 11 de marzo de 2026 por la Dirección General de Epidemiología.

Según el reporte, desde el inicio del brote en 2025 y hasta la semana epidemiológica 10 de 2026, se han notificado 33 mil 430 casos probables, de los cuales 13 mil 132 fueron confirmados como sarampión, mientras que más de 14 mil 700 fueron descartados y 5 mil 545 permanecen en estudio.

La cifra refleja la magnitud del brote en el país a tres meses del inicio del Copa Mundial de la FIFA 2026, evento que tendrá a México como una de sus sedes junto con Estados Unidos y Canadá.

Los casos en 2026 ya superan los de todo 2025

Solo en lo que va de 2026 se han confirmado 6 mil 680 casos, superando ya el total registrado durante todo 2025, cuando se contabilizaron 6 mil 452 contagios, de acuerdo con los datos oficiales.

Esto significa que en apenas poco más de dos meses de 2026 el país ya rebasó el número de contagios del año anterior, lo que ha mantenido en alerta a las autoridades sanitarias.

El brote se ha extendido a las 32 entidades federativas, con casos reportados en 432 municipios, según el informe epidemiológico.

Estados con más casos de sarampión

Entre las entidades con mayor número de contagios confirmados en 2026 destacan:

Jalisco: 3 mil 930 casos

Chiapas: 584

Ciudad de México: 483

Sinaloa: 234

Estado de México: 198

Jalisco continúa concentrando el mayor número de contagios del país, muy por encima del resto de los estados.

Niñas y niños, los más afectados

El análisis por grupos de edad indica que los menores continúan siendo los más afectados por el brote.

El grupo con más contagios es el de 1 a 4 años, con 1,758 casos confirmados, seguido por:

5 a 9 años: 1,536 casos

25 a 29 años: 1,532 casos

Además, la tasa de incidencia más alta se registra en menores de un año, con 64.64 casos por cada 100 mil habitantes, lo que los coloca como el sector con mayor riesgo.

Defunciones asociadas al sarampión

Hasta el momento se han confirmado 34 defunciones asociadas al sarampión entre 2025 y 2026, distribuidas en 10 entidades del país.

Los estados con muertes registradas son:

Chihuahua: 21

Jalisco: 4

Durango: 2

Sonora: 1

Michoacán: 1

Tlaxcala: 1

Ciudad de México: 1

Chiapas: 1

Guerrero: 1

Sinaloa: 1

Las autoridades sanitarias aclararon que estas muertes fueron dictaminadas por un grupo de expertos como asociadas al sarampión, dentro del seguimiento epidemiológico del brote.

Llamado a vacunarse contra el sarampión

Ante el incremento de contagios, el Gobierno de México reiteró el llamado a la población a vacunarse para prevenir la enfermedad.

La vacuna contra el sarampión está disponible para personas de 6 meses a 49 años, y puede localizarse mediante el mapa digital habilitado por las autoridades en el sitio dondemevacuno.salud.gob.mx, donde se muestran los centros de vacunación disponibles, direcciones y horarios.

El avance del brote mantiene la vigilancia epidemiológica activa en todo el país, especialmente en un año clave para México por la celebración del Mundial de 2026, que atraerá a millones de visitantes internacionales.

