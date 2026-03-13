Día Mundial del Sueño: cuántas horas debes dormir y qué pasa si no descansas bien

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Dormir bien es uno de los pilares de la salud, al mismo nivel que la alimentación o el ejercicio. Sin embargo, muchas personas creen que descansan lo suficiente cuando en realidad la calidad del sueño no es la adecuada.

Cada año, el Día Mundial del Sueño busca generar conciencia sobre la importancia de dormir bien y los efectos que puede tener la falta de descanso en la salud física y mental.

Patricia Beltrán, asesora del sueño contó en entrevista en “A las nueve en Uno” que no solo importa cuántas horas se duerme, sino también la calidad del sueño y cómo se siente la persona al despertar.

¿Cuántas horas se recomienda dormir?

La experta en el tema explicó que existe una idea generalizada de que todas las personas deben dormir ocho horas, pero esto puede variar debido al ritmo de vida. Ante ello, lo recomendable para adultos es dormir entre siete y nueve horas cada noche. No obstante, el descanso debe ser profundo y reparador para que el cuerpo pueda recuperarse correctamente.

Durante el sueño, el organismo realiza procesos esenciales, como la reparación de tejidos, la consolidación de la memoria y la regulación emocional. Si estos ciclos no se completan, el descanso no cumple su función.

Consecuencias de no dormir bien

Dormir mal de forma constante puede tener consecuencias importantes en la salud. Entre los efectos más comunes se encuentran:

Cambios de humor o irritabilidad

Dificultad para concentrarse

Dolor de cabeza y cansancio constante

Problemas en la toma de decisiones

A largo plazo, la falta de sueño también puede relacionarse con trastornos de salud mental y enfermedades neurodegenerativas, además de afectar el metabolismo y aumentar el riesgo de aumento de peso.

Incluso se ha señalado que alrededor del 40% de la población mundial presenta algún tipo de trastorno del sueño, lo que refleja la magnitud del problema.

Consejos para dormir mejor

Los especialistas recomiendan adoptar hábitos saludables que ayuden a mejorar la calidad del descanso. Algunas medidas sencillas pueden marcar una gran diferencia:

Mantener horarios regulares para dormir y despertar

Evitar pantallas y luz azul al menos una o dos horas antes de dormir

Cenar ligero y no hacerlo justo antes de acostarse

Reducir el consumo de cafeína por la tarde

Dormir en una habitación oscura, fresca y silenciosa

También se recomienda limitar el uso del celular en la cama, ya que la luz de las pantallas puede interferir con la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño.

Adoptar estos hábitos puede ayudar a mejorar el descanso y prevenir problemas de salud asociados a la falta de sueño, recordando que pasamos aproximadamente un tercio de nuestra vida durmiendo, por lo que cuidar este aspecto es clave para el bienestar.

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