No sólo es sarampión: suben casos de tuberculosis respiratoria en 2026, ve señales de alerta
México a traviesa un brote de sarampión que afecta a estados como Jalisco y Ciudad de México; sin embargo, los casos de tuberculosis respiratoria también van al alza en el país, según el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud, con corte al 9 de febrero.
Según el documento, en lo que va del año se han registrado mil 289 casos, mientras que en el mismo periodo de 2025 se contabilizaron mil 151 casos.
- Además entre el 25 y el 31 de enero se contabilizaron 334 nuevos casos de tuberculosis respiratoria
Las cinco entidades más afectadas por tuberculosis del 25 y el 31 de enero son:
- Nuevo León con 39
- Baja California con 32
- Veracruz con 28
- Chiapas con 25
- Tamaulipas con 20
Acumulado de las cinco entidades más afectadas en 2026 en comparación con 2025:
- Veracruz tiene 135 en 2026
- Baja California tiene 125 en 2026
- Nuevo León tiene 115 en 2026
- Chiapas tiene 106 en 2026
- Tamaulipas tiene 80 en 2026
En cuanto a la Ciudad de México, el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud detalla que cuenta con un acumulado de 33 casos y en la última semana registrada de siete.
¿Cuáles son los síntomas y tratamiento de la tuberculosis?
Entre los principales síntomas de la tuberculosis se encuentran:
- Fiebre
- Escalofríos
- Sudoración nocturna
- Pérdida de peso
- Tos
- Flemas, que en algunos casos pueden contener sangre
Ante cualquier sospecha, es necesario acudir al personal médico para un diagnóstico oportuno. Las pruebas incluyen examen general, rayos X, prueba de tuberculina y baciloscopía.
El tratamiento consiste en el uso de cuatro antibióticos durante seis meses y, cuando se administra de forma adecuada y completa, tiene como objetivo la curación del 100% de los casos.
¿Qué es la tuberculosis y cómo afecta al organismo?
La tuberculosis pulmonar es una enfermedad infecto-contagiosa causada por la micobacteria Mycobacterium tuberculosis, de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Esta bacteria afecta principalmente a los pulmones, aunque también puede dañar otros órganos y tejidos como los riñones y los huesos.
A nivel mundial, se estima que en 2022, 10.6 millones de personas enfermaron de tuberculosis y 1.3 millones murieron por esta causa.
Una vez que el bacilo entra al organismo, se aloja en las células del sistema inmunológico, donde se multiplica y destruye progresivamente el tejido pulmonar. También puede pasar al torrente sanguíneo e infectar otras partes del cuerpo. Este microorganismo requiere oxígeno para sobrevivir y afecta principalmente a bebés e infantes.
¿Cómo se transmite la tuberculosis?
La tuberculosis se transmite por contacto estrecho con una persona enferma, especialmente cuando habla, tose o estornuda, ya que libera pequeñas gotas de saliva que pueden ser inhaladas por quienes se encuentran cerca.
Una persona con tuberculosis puede infectar entre 10 y 15 personas en un año, principalmente a quienes conviven de manera cotidiana, como familiares o amistades cercanas.
