No sólo es sarampión: suben casos de tuberculosis respiratoria en 2026, ve señales de alerta

Las cinco entidades más afectadas por tuberculosis del 25 y el 31 de enero son:

Nuevo León con 39

con 39 Baja California con 32

con 32 Veracruz con 28

con 28 Chiapas con 25

con 25 Tamaulipas con 20

Acumulado de las cinco entidades más afectadas en 2026 en comparación con 2025:

Veracruz tiene 135 en 2026

tiene en 2026 Baja California tiene 125 en 2026

tiene en 2026 Nuevo León tiene 115 en 2026

tiene en 2026 Chiapas tiene 106 en 2026

tiene en 2026 Tamaulipas tiene 80 en 2026

En cuanto a la Ciudad de México, el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud detalla que cuenta con un acumulado de 33 casos y en la última semana registrada de siete.

¿Cuáles son los síntomas y tratamiento de la tuberculosis?

Entre los principales síntomas de la tuberculosis se encuentran:

Fiebre

Escalofríos

Sudoración nocturna

Pérdida de peso

Tos

Flemas, que en algunos casos pueden contener sangre

Ante cualquier sospecha, es necesario acudir al personal médico para un diagnóstico oportuno. Las pruebas incluyen examen general, rayos X, prueba de tuberculina y baciloscopía.

El tratamiento consiste en el uso de cuatro antibióticos durante seis meses y, cuando se administra de forma adecuada y completa, tiene como objetivo la curación del 100% de los casos.

¿Qué es la tuberculosis y cómo afecta al organismo?

La tuberculosis pulmonar es una enfermedad infecto-contagiosa causada por la micobacteria Mycobacterium tuberculosis, de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Esta bacteria afecta principalmente a los pulmones, aunque también puede dañar otros órganos y tejidos como los riñones y los huesos.

A nivel mundial, se estima que en 2022, 10.6 millones de personas enfermaron de tuberculosis y 1.3 millones murieron por esta causa.

Una vez que el bacilo entra al organismo, se aloja en las células del sistema inmunológico, donde se multiplica y destruye progresivamente el tejido pulmonar. También puede pasar al torrente sanguíneo e infectar otras partes del cuerpo. Este microorganismo requiere oxígeno para sobrevivir y afecta principalmente a bebés e infantes.

¿Cómo se transmite la tuberculosis?

La tuberculosis se transmite por contacto estrecho con una persona enferma, especialmente cuando habla, tose o estornuda, ya que libera pequeñas gotas de saliva que pueden ser inhaladas por quienes se encuentran cerca.

Una persona con tuberculosis puede infectar entre 10 y 15 personas en un año, principalmente a quienes conviven de manera cotidiana, como familiares o amistades cercanas.

