Plan México impulsa producción local de vacunas ARN mensajero hasta 2030

El acuerdo es con Moderna, Laboratorios Liomont y Birmex. Foto: Getty Images

En el marco del Plan México, el Gobierno de México firmó un Memorándum de Entendimiento (MdE) con Moderna, Laboratorios Liomont y el Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) para fortalecer la producción nacional de vacunas de ARN mensajero (ARNm), impulsar la investigación científica y reforzar la preparación del país ante futuras pandemias.

La Secretaría de Salud informó que el acuerdo busca crear capacidades productivas en México, desarrollar investigación nacional basada en esta tecnología de vanguardia y fortalecer la respuesta del sistema de salud frente a emergencias sanitarias.

Producción de vacunas de ARNm en México

Como parte del convenio, Laboratorios Liomont fungirá como licenciatario, titular del registro sanitario y proveedor local de las vacunas de ARNm desarrolladas por Moderna.

Este esquema permitirá garantizar un suministro oportuno, continuo y regulado de vacunas en el país, al tiempo que fortalece las capacidades nacionales en salud pública.

El acuerdo contempla la adquisición de 10 millones de dosis anuales entre 2025 y 2030, lo que representa un total de 60 millones de dosis durante el periodo.

La Secretaría de Salud aclaró que estas compras ya estaban previstas en la planeación anual del Estado mexicano, por lo que el convenio no incrementa el volumen originalmente considerado.

Instalación de una planta de vacunas ARNm

Uno de los ejes centrales del memorándum es el establecimiento de un plan para instalar una planta de vacunas de ARN mensajero en México, mediante un proceso escalonado de transferencia de tecnología de Moderna a Laboratorios Liomont.

En una primera etapa, el proyecto contempla la producción local del llenado y acondicionado del producto farmacéutico.

En una segunda fase, el proceso avanzará hacia la fabricación en México de la sustancia farmacéutica, que incluye la producción de ARN mensajero y nanopartículas lipídicas, componentes clave de este tipo de vacunas.

Las autoridades señalaron que este proceso representa un paso estratégico para el desarrollo de capacidades industriales avanzadas y para el fortalecimiento de la soberanía sanitaria del país.

Birmex participa en la comercialización

El memorándum establece que Birmex forma parte integral del acuerdo y participará en la comercialización de las vacunas producidas en México.

Dicha participación permitirá fortalecer sus capacidades financieras y operativas, así como reinvertir recursos en el desarrollo de la industria pública de biológicos en el país.

Investigación clínica y desarrollo científico

El convenio también impulsa una colaboración amplia en investigación clínica, mediante el desarrollo conjunto de vacunas y terapéuticos alineados con las prioridades de salud en México.

Instituciones nacionales participarán en ensayos clínicos patrocinados por Moderna, lo que contribuirá a fortalecer la generación de evidencia científica, la formación de talento especializado y las capacidades de investigación clínica en el país.

Además, el acuerdo promueve la innovación a través del Programa de Acceso a la Plataforma de RNA de Moderna, con el objetivo de fomentar la colaboración con instituciones públicas de investigación y fortalecer el ecosistema científico y tecnológico nacional.

Preparación ante futuras pandemias

En el memorándum se incorpora un componente específico de preparación ante pandemias. En caso de una declaratoria oficial, las partes contemplan la posibilidad de reservar capacidad productiva para el desarrollo de nuevas vacunas, bajo términos que se definirán entre los participantes.

Con este acuerdo, las autoridades buscan reforzar la capacidad de respuesta del país ante emergencias sanitarias futuras y consolidar el desarrollo nacional en vacunas de nueva generación.

