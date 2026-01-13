OPS alerta por circulación simultánea de influenza y VSR: niños y jóvenes, los más afectados en México

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió a los países de las Américas, incluyendo México, sobre la circulación simultánea de dos virus respiratorios en la región; la influenza estacional y el virus sincitial respiratorio (VSR).

“La situación podría generar mayor presión en hospitales y centros de salud en el hemisferio norte”, dijo la OPS a través de un comunicado.

En México, la Secretaría de Salud reportó al menos siete muertos por influenza A H1N1 en México, así como 2 mil 313 casos (octubre del 2025 a inicios de enero de este año).

La dependencia federal también destacó que, de los casos registrados, casi el 40% se presentó en niños y jóvenes adultos.

Aumento de la circulación de influenza

A nivel global, la circulación de influenza aumentó de forma sostenida desde octubre de 2025.

Mientras que la positividad por influenza se mantiene por encima del 10% en el hemisferio norte, con incrementos sostenidos en América del Norte y América Central.

Aunque detalló que la severidad sería comparable a temporadas anteriores, sin exceso de mortalidad observado hasta la fecha.

La OPS también destaco que la cepa que predomina de influenza es la A(H3N2).

Aunque en México, el principal tipo de influenza es la A H1N1 con un 52.9%, mientras que con un 33.6 % circula la A (H3N2), un 10.2% es para la influenza A y el 3.3% la B.

Circulación del VSR, otra preocupación de la OPS

La OPS reportó un aumento progresivo de la circulación del VSR.

“La circulación simultánea de influenza y VSR es un desafío que requiere que prioricemos la vacunación —que protege contra los casos graves que pueden requerir hospitalización, explicó el doctor Marc Rondy, asesor regional en epidemiología de enfermedades con potencial epidémico y pandémico de la OPS.

“Mantengamos una vigilancia cercana que permita actuar a tiempo para prevenir brotes mayores y evitar que los hospitales se saturen” Marc Rondy, OPS

Vacunas contra la influenza y el VSR

La OPS subrayó que las vacunas actuales contra la influenza son efectivas para prevenir las hospitalizaciones.

Ante este escenario, la OPS instó a los países de la región a:

Fortalecer la vigilancia integrada de influenza, VSR, SARS-CoV-2 y otros virus respiratorios.

Preparar y ajustar los planes de respuesta de los servicios de salud ante posibles aumentos simultáneos de casos y hospitalizaciones por influenza y VSR.

Priorizar la vacunación contra la influenza y COVID-19 en grupos de riesgo.

Implementar estrategias de prevención del VSR, incluyendo el uso de vacunas maternas y anticuerpos monoclonales de acción prolongada en recién nacidos y lactantes.

Medidas de prevención contra virus respiratorios

La OPS exhortó a la población a seguir las siguientes recomendaciones:

Vacunarse contra la influenza

Lavarse las manos frecuentemente

Cubrirse la boca al toser o estornudar



Además aclaró que se aconseja usar cubrebocas en lugares cerrados si se tienen síntomas, además de quedarse en casa si hay fiebre para evitar contagiar a otros, así como buscar atención médica.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.