Prohibir el colorante rojo 3 es apenas “la punta del iceberg”, advierte especialista

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El colorante Rojo 3 fue prohibido en México. Foto: Shutterstock

La prohibición gradual del colorante rojo 3 en México representa un avance para la salud pública, especialmente para niñas y niños, aunque especialistas advierten que aún quedan pendientes otros aditivos sintéticos que continúan presentes en productos de consumo cotidiano.

Así lo señaló Jorge Vargas, investigador de “El Poder del Consumidor”, quien consideró positiva la medida que entró en vigor recientemente, pero alertó que el problema va más allá de un solo ingrediente.

“El rojo 3 solamente es la punta del iceberg”, afirmó el especialista al referirse a otros colorantes sintéticos que siguen utilizándose en alimentos y bebidas comercializados en el país.

¿Por qué preocupa el colorante rojo 3?

De acuerdo con Vargas, la eliminación de la eritrosina o rojo 3 responde a evidencia científica que ha vinculado este aditivo con afectaciones a la salud infantil.

El investigador detalló que diversos estudios han encontrado relación entre la exposición a este colorante y problemas de conducta, alteraciones en el sistema nervioso central e incluso algunos riesgos asociados con cáncer.

“La evidencia ha mostrado de manera muy sólida que la salud de los niños y niñas estaba comprometida”. Jorge Vargas, investigador de “El Poder del Consumidor”

El colorante era utilizado principalmente en productos dirigidos al público infantil, como golosinas, gelatinas, helados, paletas y otros alimentos ultraprocesados caracterizados por sus colores intensos.

“Ha habido un aumento en los síntomas de trastorno de la conducta, hallazgos en el sistema nervioso central y algunos riesgos de cáncer”. Jorge Vargas, investigador de “El Poder del Consumidor”

Durante la entrevista, Vargas recordó que naciones como Estados Unidos ya habían tomado medidas contra este aditivo desde principios de 2025. “Nos tardamos porque pasó año y medio después de haberse prohibido en Estados Unidos”, comentó.

Según explicó, organismos internacionales y autoridades sanitarias de distintos países ya habían comenzado a restringir el uso de este colorante tras revisar la evidencia disponible sobre sus posibles efectos.

Piden revisar otros colorantes sintéticos aparte del rojo 3

Aunque celebró la decisión de retirar el rojo 3, el especialista consideró que las autoridades deben mantener la vigilancia sobre otros aditivos presentes en alimentos ultraprocesados:

“Celebramos que ya se haya optado por restringir el rojo 3. Sin embargo, hay que seguir volteando a ver otros colorantes sintéticos”, dijo. Jorge Vargas, investigador de “El Poder del Consumidor”

Entre ellos mencionó colorantes como el rojo 40, amarillo 5, amarillo 6 y azul 1, que han sido objeto de restricciones o advertencias en otros países.

Además, advirtió que existe la posibilidad de que algunas empresas sustituyan el rojo 3 por otros colorantes artificiales que continúan permitidos. “Un rojo 3 lo vamos a evitar, pero vamos a utilizar un rojo 40. A final de cuentas el colorante sintético se va a seguir utilizando”, alertó.

Para el investigador, la prohibición representa un paso importante, pero también una oportunidad para revisar de manera más amplia el uso de aditivos en productos ultraprocesados, cuyo consumo sigue siendo elevado entre la población mexicana.

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