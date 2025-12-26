Esclerosis lateral amiotrófica (ELA), la enfermedad que padece Yolanda Andrade: síntomas y complicaciones

GENERANDO AUDIO...

Se trata de una enfermedad degenerativa. Foto: Getty Images

Yolanda Andrade sorprendió durante la mañana de este viernes al publicar un video en su cuenta de Instagram en el que reveló que fue diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica (ELA). La presentadora destacó que ha pasado un año muy difícil para su familia y seres queridos.

“A veces estás bien, a veces estás mal, muy mal, no puedes moverte, ni abrir los ojos, caminar, hablar, es una fatiga crónica, son muchas cosas”, destacó la actriz.

Pese a su delicada condición, Yolanda Andrade resaltó que, aunque a sus fans les pareciera raro la publicación del video, lo compartió porque hay mucha gente que sufre de esta enfermedad degenerativa. Asimismo, dijo estar feliz de ver a su familia.

“Pero quiero darle las gracias a toda la gente que me manda buenos deseos. A mis amigos que me quieren y están al pendiente” Yolanda Andrade

¿Qué es la esclerosis lateral amiotrófica?

Como explica la Clínica Mayo, la ELA es una enfermedad del sistema nervioso que afecta las neuronas del cerebro y la médula espinal. Hace perder el control muscular y empeora con el tiempo.

También es conocida como enfermedad de Lou Gehrig, por el jugador de béisbol al que se le diagnosticó esta enfermedad.

Aunque todavía no se conoce la causa exacta, en un bajo número de casos, es hereditaria. No hay cura para esta enfermedad mortal.

¿Cuáles son los síntomas de la esclerosis lateral amiotrófica?

Varían de una persona a otra, sin embargo, los síntomas dependen de las células nerviosas afectadas. Suele comenzar con debilidad muscular, pero las personas que padecen ELA pueden presentar:

Dificultad para caminar o hacer las actividades diarias habituales

Tropezones y caídas

Debilidad en las piernas, los pies o los tobillos

Debilidad o torpeza en las manos

Dificultad para hablar o problemas para tragar

Debilidad asociada a calambres musculares y espasmos en brazos, hombros y lengua

Llanto, risa o bostezos intempestivos

Cambios en el pensamiento o comportamiento

La ELA suele comenzar en las manos, los pies, los brazos o las piernas. Luego se extiende a otras partes del cuerpo debido a que los músculos se debilitan a medida que mueren más células nerviosas.

Generalmente, no hay dolor en las primeras etapas de la ELA. Además, el dolor es poco común en las etapas avanzadas.

La ELA no suele afectar el control de la vejiga. Tampoco suele afectar los sentidos, que incluyen la capacidad del gusto, olfato, tacto y oído.

Complicaciones de la esclerosis lateral amiotrófica

A medida que la enfermedad progresa, causa complicaciones, tales como:

Problemas respiratorios, por la debilidad de los músculos que sirven para respirar. Las personas enfermas de ELA podrían necesitar un respirador de mascarilla para respirar de noche.

Problemas para hablar, al comienzo, los enfermos hablan más despacio y, a veces, pronuncian mal las palabras. Con el tiempo, les resulta más difícil hablar con claridad, hasta el punto de que no sea posible entenderles.

Problemas de alimentación, por la debilidad en los músculos que intervienen en la deglución, lo que puede derivar en malnutrición y deshidratación.

Demencia, porque algunas personas con ELA tienen problemas con el lenguaje y para tomar decisiones. Con el tiempo, a algunas les diagnostican un tipo de demencia llamado demencia frontotemporal.

