Cena de Año Nuevo: consecuencias y riesgos para la salud por comer en exceso

Especialistas advierten sobre los riegos por los excesos. Foto: Getty Images

La cena de Año Nuevo, además de simbolizar el cierre e inicio de un nuevo ciclo, suele celebrarse con alimentos abundantes y platillos pesados.

Sin embargo, este exceso en la alimentación es uno de los efectos secundarios más comunes de las fiestas decembrinas y puede traer distintas consecuencias para la salud.

Consecuencias de cenar en exceso en Año Nuevo

De acuerdo con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), cada alimento aporta distintos nutrientes y, en algunos casos, un exceso de energía al cuerpo.

Cuando esa energía no se procesa adecuadamente, el organismo la almacena en lugar de utilizarla, lo que a largo plazo puede derivar en sobrepeso y otros padecimientos como reflujo e indigestión.

Además, consumir alimentos pesados y en horarios nocturnos puede provocar:

Alteraciones en el ritmo circadiano y los ciclos biológicos

Afectaciones en los niveles de glucosa

Problemas en el metabolismo

Excesos de Año Nuevo también afectan la salud intestinal

Además del aumento de peso y las molestias digestivas inmediatas, los excesos en la cena de Año Nuevo pueden impactar la salud intestinal.

Como menciona el sitio The Conversation, consumir grandes cantidades de alimentos ultraprocesados, grasas, azúcares y alcohol, especialmente en horarios nocturnos, puede alterar la microbiota intestinal, es decir, el conjunto de bacterias “buenas” que ayudan a la digestión, el metabolismo y el sistema inmunológico.

Este desequilibrio, conocido como disbiosis, puede provocar inflamación abdominal, gases, estreñimiento o diarrea.

Si estos hábitos se repiten más allá de las fiestas, aumenta el riesgo de problemas metabólicos, como obesidad y diabetes tipo 2.

Recomendaciones para cuidar la salud durante las celebraciones

Con el objetivo de evitar estos estragos en la salud, las autoridades hacen las siguientes recomendaciones:

Mantener una buena hidratación con agua o bebidas sin azúcar

Limitar o evitar carbohidratos refinados como arroz blanco, pasta o pan

Reducir o limitar el consumo de alcohol

Incluir proteínas magras en la dieta

Consumir verduras

Ingerir alimentos fermentados como yogures, kéfir o el chucrut

Masticar despacio y disfrutar cada bocado

No saltarse comidas para “compensar” y respetar los horarios de desayuno, comida y cena

Dormir al menos 7 horas al día

Hacer ejercicio diariamente

