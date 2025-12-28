GENERANDO AUDIO...

Seguirá haciendo frío en México. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que se activó la Alerta Amarilla por temperaturas bajas para la mañana del lunes 29 de diciembre; ante ello, la misma institución lanzó una serie de recomendaciones para reducir riesgos a la salud en esta temporada de frío.

Las demarcaciones donde se espera mayor impacto por el frío son Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

¿Cómo protegerse adecuadamente del frío?

Método de la cebolla: abrígate usando ropa en capas

Entre las principales recomendaciones de Protección Civil destaca el uso del llamado método de la cebolla, que consiste en vestirse con varias capas de ropa para conservar mejor el calor corporal. Esta técnica permite adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día y reduce el riesgo de enfermedades respiratorias.

Además, se aconseja evitar cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire, especialmente durante las primeras horas del día y por la noche.

Refuerza tu salud con vitaminas y alimentación adecuada

Durante la temporada de frío, también es importante fortalecer el sistema inmunológico. Las autoridades recomiendan mantener una alimentación balanceada, rica en frutas (como el tejocote) y verduras, así como el consumo de vitaminas, especialmente aquellas como el tejocote que ayudan a reforzar las defensas naturales del cuerpo.

Foto: Getty Images

Mantenerse hidratado, aunque no se tenga sed, también es clave durante esta época.

Vacunación contra COVID-19 e influenza, clave en temporada invernal

Otra de las medidas preventivas más importantes es contar con el esquema de vacunación actualizado contra COVID-19 e influenza, ya que las bajas temperaturas favorecen el aumento de enfermedades respiratorias.

Las vacunas ayudan a reducir complicaciones, hospitalizaciones y riesgos en grupos vulnerables como niñas, niños, personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas. Cabe destacar, que estas se pueden conseguir de manera gratuita en los Centros de Salud.

Finalmente, Protección Civil también aconseja estornudar correctamente, usando un pañuelo desechable o el ángulo interno del brazo, así como evitar tocarse ojos, nariz y boca con las manos sucias.

La vacuna contra la influenza estacional sirve contra variante H3N2.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.