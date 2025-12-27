GENERANDO AUDIO...

7-1-7 ayuda a la detección de brotes de enfermedades infecciosas. Foto:Shutterstock

La métrica 7-1-7 es un estándar de desempeño para la detección y respuesta temprana a brotes de enfermedades infecciosas, cuyo objetivo es evitar que un brote se salga de control.

El portal especializado The Lancet explica que el 7-1-7 se utiliza para que todo brote sospechoso sea identificado, se notifique a las autoridades de salud y se inicien investigaciones de manera eficaz.

El objetivo es que la métrica 7-1-7 proporcione una base global de rendición de cuentas, pueda aplicarse a nivel nacional para evaluar y mejorar el desempeño, y también a nivel local para promover la equidad en la detección y en las capacidades de respuesta adaptadas al contexto, según The Lancet.

¿Pasos para llevar a cabo la métrica 7-1-7?

Detección de brote sospechoso (tiempo para alcanzar el objetivo: 7 días)

• Acceso a la atención y tratamiento médicos

• Personal sanitario capacitado en definiciones de casos, con capacidad para detectar brotes sospechosos

• Capacidad diagnóstica de laboratorio para el diagnóstico diferencial

Notificación a las autoridades de salud pública e inicio de la investigación (tiempo para alcanzar el objetivo: 1 día)

• Estructuras de informes claras

• Sistemas de datos y capacitación para la presentación de informes desde centros clínicos y de laboratorio a la salud pública

• El personal de salud pública recibe alertas e inicia investigaciones y respuestas

Implementación de medidas de respuesta efectivas (tiempo para alcanzar el objetivo: 7 días)

• Inicio de la respuesta

• Investigación epidemiológica

• Confirmación de laboratorio

• Tratamiento médico

• Contramedidas

• Comunicaciones y participación comunitaria

• Coordinación de la respuesta

Mejorar la preparación ante contingencias sanitarias de este nivel ayuda a identificar áreas de mejora y a priorizar inversiones en infraestructura sanitaria, con el fin de prevenir una pandemia futura.

The 7-1-7 Alliance promueve la métrica en diferentes países

Esta métrica es promovida por The 7-1-7 Alliance y organizaciones como Resolve to Save Lives para fortalecer la seguridad sanitaria global, y apoyan su implementación en distintos países del mundo.

Incluso, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha incorporado la meta 7-1-7 en su Decimocuarto Programa General de Trabajo 2025-2028 y en su Marco Nacional de Alerta y Respuesta ante Emergencias Sanitarias.

El objetivo 7-1-7 se puso a prueba inicialmente en Brasil, cuatro jurisdicciones de Estados Unidos y cuatro países africanos (Etiopía, Liberia, Nigeria y Uganda), con el apoyo de Resolve to Save Lives y la Bill & Melinda Gates Foundation.

Según lo expuesto por The 7-1-7 Alliance, los resultados de los trabajos piloto han demostrado que el objetivo 7-1-7 es viable en países de ingresos altos, medios y bajos, y puede mejorar el rendimiento de los sistemas de seguridad sanitaria. El uso del 7-1-7 ayuda a identificar problemas y obstáculos que han pasado desapercibidos en otras evaluaciones, muchos de los cuales pueden resolverse en tiempo real con un costo mínimo o nulo.

