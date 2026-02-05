Perfume en el cuello: advertencia de Salud CDMX y lo que dice la ciencia

GENERANDO AUDIO...

¿Usar perfume puede hacerte daño? Foto: Pexels

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Salud CDMX) emitió una advertencia sobre el uso de perfume en el cuello, al señalar que se trata de una zona con piel delgada, lo que puede facilitar la absorción de químicos presentes en algunas fragancias, de acuerdo con un mensaje difundido en canales oficiales.

La dependencia indicó que el cuello se localiza sobre la glándula tiroides, órgano clave del sistema endocrino, por lo que reducir exposiciones constantes a ciertos compuestos puede formar parte de decisiones cotidianas relacionadas con el cuidado de la salud. La recomendación institucional sugiere aplicar el perfume en ropa o muñecas.

Perfume, cuello y absorción de químicos

En su comunicación, Salud CDMX señaló que algunas fragancias pueden contener ftalatos, sustancias que han sido estudiadas por su capacidad de interferir con la señalización hormonal cuando la exposición es constante. La advertencia no plantea prohibiciones, sino la adopción de hábitos considerados más conscientes en el uso de productos personales.

La dependencia citó como referencia información de organismos científicos como la Endocrine Society, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental (NIEHS).

Qué responde la ciencia sobre la tiroides

Un verificador de datos que utiliza la red social X, identificado como NewsMeter, señaló que, si bien ciertas sustancias químicas de los perfumes pueden absorberse a través de la piel y afectar las hormonas, la afirmación de que rociar perfume en el cuello envía estas sustancias directamente a la glándula tiroides es científicamente inexacta.

La dermatóloga C. Madhavi, residente en Hyderabad, explicó que ingredientes como ftalatos, parabenos y almizcles sintéticos son considerados disruptores endocrinos, y pequeñas cantidades pueden ingresar al organismo a través de la piel. Sin embargo, aclaró que la tiroides no se encuentra inmediatamente debajo de la piel, sino protegida por capas de tejido, fascia y musculatura del cuello.

Cómo funciona la absorción cutánea

De acuerdo con la especialista, la absorción percutánea sigue una vía común: los compuestos atraviesan la barrera cutánea, llegan a vasos sanguíneos superficiales y pasan a la circulación sistémica. Una vez en el torrente sanguíneo, pueden distribuirse por distintos órganos, incluida la tiroides.

La Dra. Madhavi señaló que este proceso ocurre independientemente del sitio de aplicación, ya sea cuello, muñeca o brazo, siempre que el grosor de la piel sea similar. Por ello, el lugar donde se aplica el perfume no determina qué órgano se verá afectado.

Origen de la preocupación científica

La discusión sobre la absorción cutánea de químicos en perfumes proviene de un estudio publicado en 2022 en la Revista de Ciencias e Ingeniería de la Salud Ambiental, titulado “Evaluación de contaminantes en perfumes, colonias y efectos en la salud del consumidor: una revisión sistemática”.

La investigación concluyó que algunos compuestos aromáticos con propiedades de disrupción endocrina pueden penetrar la piel y llegar al torrente sanguíneo, con posibles efectos en distintos órganos. No obstante, el estudio no respalda la afirmación de que el perfume aplicado en el cuello llegue directamente a la tiroides ni que esta glándula sea más vulnerable por proximidad física.

Riesgos generales asociados al uso de perfumes

La Dra. Madhavi señaló que existen preocupaciones documentadas sobre los efectos generales de las sustancias químicas presentes en perfumes y colonias. Entre los compuestos identificados se encuentran ftalatos, parabenos, triclosán, terpenos, aldehídos, benceno, tolueno, estireno y sales de aluminio.

Entre los principales riesgos asociados se incluyen:

Alergias cutáneas, dermatitis e irritación ocular

Desencadenamiento de ataques de asma , reportado por hasta el 75 % de personas con esta condición

, reportado por hasta el 75 % de personas con esta condición Dificultad respiratoria, tos y sibilancias

Alteraciones hormonales, relacionadas con disfunción tiroidea, cambios reproductivos y desequilibrios endocrinos

La especialista explicó que algunos de estos compuestos pueden comportarse como imitadores del estrógeno, lo que explica su potencial impacto hormonal cuando la exposición es frecuente.

