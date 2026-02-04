OPS alerta por aumento de sarampión en el continente americano ante la cercanía del Mundial 2026

GENERANDO AUDIO...

OPS alerta por sarampión ante cercanía del Mundial 2026. Foto: Getty Images

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una nueva alerta epidemiológica por sarampión en la región de las Américas (todo el continente americano), en la que exhorta a los países a intensificar la vigilancia epidemiológica, la vacunación y la respuesta rápida ante brotes, con el objetivo de interrumpir la transmisión y proteger a las poblaciones vulnerables ante la cercanía del Mundial 2026.

La alerta, publicada este 3 de febrero de 2026, advierte sobre la persistencia de casos y brotes en varios países, en un contexto de aumento sostenido de contagios durante 2025, tendencia que, de acuerdo con la OPS, continúa en 2026.

OPS pide reforzar vigilancia y vacunación contra el sarampión

Entre las principales recomendaciones, la OPS señala la necesidad de fortalecer la vigilancia epidemiológica, implementar la búsqueda activa de casos, asegurar el diagnóstico por laboratorio y realizar actividades complementarias de vacunación para cerrar brechas de inmunidad.

Además, subraya la importancia de garantizar una respuesta oportuna ante cualquier caso sospechoso, con el fin de evitar la propagación del virus.

Situación epidemiológica del sarampión en la región

Durante 2025, en la región de las Américas se notificaron 14 mil 891 casos confirmados de sarampión, incluyendo 29 defunciones, en 13 países.

México – 6 mil 428 casos (incluye 24 defunciones)

Canadá – 5 mil 436 casos (incluye 2 defunciones)

– 5 mil 436 casos (incluye 2 defunciones) Estados Unidos – 2 mil 242 casos (incluye 3 defunciones)

– 2 mil 242 casos (incluye 3 defunciones) Bolivia – 597 casos

– 597 casos Paraguay – 49 casos

– 49 casos Belice – 44 casos

– 44 casos Brasil – 38 casos

– 38 casos Argentina – 36 casos

– 36 casos Uruguay – 13 casos

– 13 casos Perú – 5 casos

– 5 casos Costa Rica – 1 caso

– 1 caso El Salvador – 1 caso

– 1 caso Guatemala – 1 caso

Este total representó un incremento de 32 veces en comparación con los 466 casos reportados en 2024.

En las primeras tres semanas de 2026, se confirmaron mil 31 casos adicionales en siete países, con México a la cabeza con 740 casos, sin defunciones notificadas en el periodo. La cifra representa un aumento de 43 veces frente a los 23 casos reportados en el mismo lapso de 2025.

A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que durante 2025 se notificaron más de 552 mil casos sospechosos de sarampión en 179 países, de los cuales cerca del 45%, unos 247 mil 623, fueron confirmados, lo que refleja un resurgimiento global de la enfermedad en un contexto de brechas persistentes de inmunización.

Grupos más afectados y estatus de vacunación

De acuerdo con la OPS, el 78% de los casos confirmados no estaba vacunado, mientras que en 11% se desconocía el antecedente de vacunación. Aunque la mayor proporción de casos se presentó en adolescentes y adultos jóvenes, las tasas más altas de incidencia se registraron en menores de un año, seguidos por niños de 1 a 4 años y de 5 a 9 años.

Esta situación refuerza la necesidad de garantizar esquemas completos de vacunación y aplicar medidas adicionales de protección en contextos de brote.

Cobertura de vacunación y brechas de inmunidad

Las coberturas regionales de la vacuna SRP (sarampión, rubéola y paperas) mostraron un ligero aumento en 2024; sin embargo, se mantienen por debajo del 95% recomendado para prevenir brotes. Solo 33% de los países alcanzaron esa meta con la primera dosis y 20% con la segunda.

La OPS estima que 1.5 millones de niños no recibieron ninguna dosis de esta vacuna durante 2024.

Eventos masivos y riesgo de transmisión

Ante la realización de la Copa Mundial de Futbol 2026 y otros eventos con alta movilidad de personas, la OPS recomendó incrementar la sensibilidad de los sistemas de vigilancia, mediante búsquedas activas que permitan detectar oportunamente casos de sarampión y rubéola.

Finalmente, la organización informó que continuará monitoreando la situación epidemiológica y actualizará las recomendaciones conforme evolucione el panorama regional.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.