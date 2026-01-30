La asociación “Aquí estoy” se preocupa por la salud mental

GENERANDO AUDIO...

La tarea por dar consciencia de los trastornos sigue. FOTO: Shutterstock

La asociación “Aquí Estoy”, junto con Aerie, crearon un espacio para hablar e informar sobre cómo poder ayudar a las personas que puedan sufrir de depresión.

Los espacios para hablar sobre la salud mental son aquellos donde las personas se sienten seguros para expresar lo que sienten. Es por eso, que Juan Pablo Villani, cofundador de “Aquí Estoy” nos comentó que esta iniciativa surge con la idea de acompañar y mitigar en sufrimiento:

“Nadie merece sufrir en soledad porque la empatía, la escucha humana no tiene que ser solamente un privilegio para algunos, sino un derecho para todos”. Juan Pablo Villani, cofundador de “Aquí Estoy”

“Hablar abiertamente sobre depresión ayuda a normalizar la depresión”: Asociación Aquí Estoy

Para “Aquí Estoy”, el silencio y el estigma siguen siendo grandes obstáculos para las personas que buscan ayuda, por lo que es importante seguir hablando abiertamente sobre la depresión y la ansiedad.

Destacaron que cuando estas experiencias se reconocen abiertamente y se normalizan, las personas son más propensas a pedir ayuda antes de llegar a un punto crítico, lo que permite una intervención temprana, conexión humana y apoyo oportuno que pueden prevenir crisis y salvar vidas.

El voluntariado es parte esencial de la asociación para ayudar a las personas a ser escuchadas.

Rosbel Serrano, voluntaria de la asociación, contó su experiencia para apoyar a las personas que lo necesiten y la capacitación que recibe.

“La capacitación es continua, es constante y si bien pierdes el miedo después de las primeras semanas, pues siempre queda esa duda porque al final son personas y son historias, a veces muy fuerte, siempre te toca algo diferente y cada historia vale y cada historia cuenta y cada persona es importante y conectas de una forma diferente”. Rosbel Serrano, voluntaria de la asociación

Además, dijo que parte de las conversaciones en “Aquí Estoy” son para explorar el dolor, entenderlo y que las personas sepan que no están solas.

“Aquí estoy” está presente en más de 20 países y la iniciativa ha ayudado a más de 50 mil jóvenes en crisis a través de redes sociales.

Sobre la importancia de generar campañas de difusión, “Aquí Estoy” resalta la importancia de aliados, como Aerie, para dar a conocer el apoyo gratuito y confidencial de la salud mental y reafirmar que pedir ayuda es una señal de fortaleza cuando más se necesite.

