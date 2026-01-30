¿Tienes menos de 50 años? UNAM recomienda vacunarte contra el sarampión si no cumples con este requisito

GENERANDO AUDIO...

Acude a tu centro de salud. Foto: Cuartoscuro /Shutterstock

La Universidad Nacional Autónoma de México(UNAM) recomienda a la población menor de 50 años aplicarse una dosis de la vacuna del sarampión para reducir el riesgo de contagio, ante el aumento de casos registrado en México y otros países.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa, que se transmite por gotículas respiratorias al hablar, toser o estornudar. Aunque suele relacionarse con la infancia, especialistas advierten que adolescentes y adultos sin vacunación completa también pueden enfermar.

¿Quiénes deben vacunarse contra el sarampión?

Samuel Ponce de León Rosales, coordinador del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes de la UNAM recomendó que todas las personas menores de 50 años que no tengan certeza de haber recibido dos dosis de la vacuna triple viral (sarampión, rubéola y paperas) deben aplicarse una dosis adicional como medida de protección.

Actualmente, el esquema contempla dos dosis: la primera al año de edad y la segunda a los 6 años. Mantener el esquema completo es fundamental para evitar contagios y posibles complicaciones.

En el caso de las personas mayores de 50 años, generalmente no se requiere la vacuna, ya que estuvieron expuestas al virus cuando su circulación era muy alta y la mayoría desarrolló inmunidad natural.

¿Por qué han aumentado los casos de sarampión?

De acuerdo con Ponce de León, el repunte de sarampión no ocurre sólo en México. Países como Estados Unidos, Canadá y España también han registrado más contagios.

Ante ello, la UNAM concluye que la principal causa es la disminución en la cobertura de vacunación, que no ha alcanzado el 95% necesario para frenar la transmisión del virus.

A esto se suma el impacto de la pandemia deCOVID-19, periodo en el que se interrumpieron campañas de vacunación, así como el crecimiento de grupos antivacunas, factores que han permitido el resurgimiento de la enfermedad.

Por otra parte, el coordinador del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes de la UNAM, explicó que la enfermedad tiene un periodo de incubación de entre 10 y 14 días y comienza con fiebre alta, tos, escurrimiento nasal, ojos rojos y dolor de cabeza. Días después aparece una erupción en la piel que se extiende por todo el cuerpo.

Finalmente, sobre la alerta de un presunto caso sospechoso de sarampión en la UNAM, el especialista aclaró que la notificación de casos sospechosos, como los reportados recientemente en espacios universitarios, no significa que exista un brote, sino que forma parte de los protocolos de vigilancia epidemiológica para actuar de manera preventiva.

¿Dónde vacunarse contra el sarampión en México?

En México, la vacuna contra esta enfermedad se aplica de manera gratuita y está disponible en los 32 estados, como parte de las acciones para contener brotes y proteger la salud pública.

De acuerdo con autoridades federales y estatales, la vacuna contra el sarampión puede solicitarse en cualquier Centro de Salud del país, así como en clínicas del IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró el pasado 20 de enero que todas estas instituciones cuentan con dosis disponibles y reiteró que no es necesario ser derechohabiente del IMSS para recibir la vacuna.

Para facilitar el acceso, la Secretaría de Salud puso a disposición el número telefónico 079, un servicio gratuito disponible las 24 horas que brinda orientación personalizada para ubicar el punto de vacunación más cercano en todo el país.

En el caso de la Ciudad de México, la Secretaría de Salud capitalina informó que la inmunización se ofrece de forma gratuita en los centros de salud locales. Las personas interesadas pueden acudir a la unidad médica más cercana a su domicilio, donde recibirán orientación sobre la dosis correspondiente según su edad y cartilla de vacunación.

