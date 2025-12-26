¿Qué es Wegovy, la píldora para adelgazar que fue aprobada en Estados Unidos?

GENERANDO AUDIO...

Wegovy, una píldora de toma diaria, fue aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) como la primera pastilla oral para el control de peso. Se trata de un medicamento desarrollado por la farmacéutica Novo Nordisk que utiliza el mismo principio activo que la versión inyectable, la semaglutida.

Hasta ahora, Wegovy y su “medicamento hermano” Ozempic (indicado para la diabetes) se administraban mediante inyecciones semanales. Ambos pertenecen a una nueva generación de fármacos que imitan la hormona GLP-1, la cual regula el apetito y la sensación de saciedad.

¿Cómo funciona la píldora Wegovy, primera píldora para adelgazar y qué tan efectiva es?

De acuerdo con el sitio oficial de la farmacéutica, la píldora Wegovy ayuda a reducir el apetito, retrasa el vaciamiento gástrico y disminuye la ingesta calórica. En ensayos clínicos, particularmente en el estudio OASIS 4, la semaglutida oral de 25 miligramos tomada una vez al día logró una pérdida de peso promedio del 16.6% en adultos con obesidad o sobrepeso y al menos una comorbilidad asociada.

Su autorización se basó en los ensayos clínicos del mencionado programa OASIS, donde participaron alrededor de mil 300 pacientes

Además, una de cada tres personas participantes perdió 20% o más de su peso corporal, resultados comparables a los obtenidos con Wegovy inyectable. El perfil de seguridad también fue similar: los efectos secundarios más frecuentes fueron náuseas, vómitos y otros malestares gastrointestinales, y alrededor del 7% de los pacientes suspendió el tratamiento por estas causas.

Wegovy está aprobado para reducir y mantener la pérdida de peso en adultos con obesidad o sobrepeso que presenten al menos una enfermedad relacionada con el peso. También cuenta con autorización para reducir el riesgo de eventos cardiovasculares graves, como infartos o accidentes cerebrovasculares, en personas con cardiopatías y exceso de peso.

La píldora debe tomarse en ayunas, con poca agua, y se recomienda no comer ni beber nada durante al menos 30 minutos.

Al igual que otros medicamentos GLP-1, los efectos secundarios más comunes de la píldora Wegovy son náuseas, vómitos, diarrea y malestar gastrointestinal.

¿Cuál es el precio de Wegovy en pastillas?

De acuerdo con Novo Nordisk, la dosis inicial de la píldora Wegovy tendrá un costo de 149 dólares (2 mil 667 pesos aproximadamente). Sin embargo, este precio sólo aplica para la dosis más baja, que funciona como una etapa de adaptación.

A medida que el paciente aumenta la dosis (hasta llegar a los 25 mg, considerados el tratamiento de largo plazo), el costo será mayor, aunque la farmacéutica aún no ha revelado el precio final. En tratamientos similares, otras compañías han informado precios de hasta 399 dólares (7 mil 142.62 pesos) para dosis más altas sin seguro médico.

Aunque la aprobación por ahora es solo en Estados Unidos, Novo Nordisk ya presentó la solicitud ante la Agencia Europea de Medicamentos y otras autoridades regulatorias, por lo que su llegada a otros países podría darse en los próximos meses.

