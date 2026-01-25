Rafael Amaya regresa a “El señor de los cielos” y deja ver su cambio físico

GENERANDO AUDIO...

El actor dará vida una vez más a Aurelio Casillas. Foto: Cuartoscuro

Rafael Amaya, conocido actor mexicano, sorprendió a sus fans al anunciar su retorno a “El señor de los cielos”, serie de Telemundo donde el sonorense da vida a Aurelio Casillas, protagonista del narcodrama. El anuncio se dio a conocer a través de redes sociales, donde el actor no solo despejó los rumores que circulaban desde hace meses, sino que también sorprendió por su actual estado físico, el cual no pasó desapercibido para los seguidores.

Aunque la noticia fue dada a conocer hace tres días, la mañana de este domingo 25 de enero, cobró relevancia en la web.

“Querían que saliera de mi boca”: Rafael Amaya anuncia su regreso a “El señor de los cielos”

Mediante Instagram, Amaya publicó un video donde decidió hablar sin rodeos y poner fin a la especulación:

“El señor de los cielos, la décima temporada está confirmada, quería que saliera de mi boca. Es oficial”, expresó el actor, confirmando así su regreso a la serie que lo convirtió en uno de los rostros más reconocidos del género.

La noticia fue recibida con entusiasmo por parte de la audiencia, especialmente por quienes durante años pidieron el regreso de Aurelio Casillas tras los cambios narrativos que experimentó la serie en temporadas recientes. En entrevista con la agencia EFE, Rafael Amaya explicó que su retorno responde directamente a la voz del público:

“Esto es un homenaje a todos los fans que han estado desde la primera temporada hasta la décima. Es para ellos y porque la pidieron”. Rafael Amaya, actor

Telemundo confirmó que la décima temporada comenzará su producción este mismo año y que el actor estará detrás de cámaras también. Aunque por el momento no se ha revelado una fecha oficial de estreno. De acuerdo con la cadena, Aurelio Casillas reaparecerá tras haber desaparecido incluso del radar de su propio clan, con el objetivo de recuperar el control de su imperio y vengar a su familia.

En esta nueva entrega, la ambición de Aurelio Casillas lo llevará a traicionar a los suyos, provocando el colapso definitivo del poder criminal que construyó a lo largo de la serie.

¿Cómo luce actualmente Rafael Amaya tras confirmar su regreso como Aurelio Casillas?

Para muchos seguidores de “El señor de los cielos”, Aurelio Casillas es el eje central de la historia, por lo que la confirmación del regreso de Rafael Amaya fue interpretada como un auténtico renacer de la serie. La noticia no solo reavivó el entusiasmo por la décima temporada, sino que también colocó al actor nuevamente en el centro de la conversación pública.

Más allá del anuncio oficial, el video compartido por Amaya llamó la atención por su imagen actual. En redes sociales, numerosos usuarios destacaron el evidente cambio físico del actor, quien se mostró más delgado, con una apariencia más estable, serena y enfocada.

Cabe destacar, que durante las últimas temporadas el autor se ausentó por encontrarse en un tratamiento de rehabilitación

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.