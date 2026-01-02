¡Mucho ojo, Reyes Magos! Estos son los mejores juguetes para regalar el 6 de enero

GENERANDO AUDIO...

Melchor, Gaspar y Baltazar saldrán el próximo 6 de enero a repartir regalos a las niñas y niños mexicanos; sin embargo, Paulina Rincón, experta en psicopedagogía, le recuerda a los Reyes Magos que no todos los juguetes son adecuados para los menores.

En entrevista con Sandra Moreno y Rocío Ireta en “A las nueve en Uno“, la especialista señala cuáles son las condiciones que se deben tomar en cuenta para que los pequeños puedan jugar de manera segura en este Día de Reyes.

¡Atentos, Reyes Magos! Los mejores juguetes para este 6 de enero

Paulina Rincón, licenciada en Neurolingüística y Psicopedagogía, recomendó a los Reyes Magos considerar la edad de los niños para seleccionar juguetes apropiados a su nivel de desarrollo.

Además, recomendó a Melchor, Gaspar y Baltazar considerar juegos que puedan usar en compañía de toda su familia.

“En lo personal, me gustan mucho los juegos que son de familia, como los juegos de mesa, que promueven reunir a la familia, los hermanos para tener esta parte familiar y de momento”. Paulina Rincón

En este sentido, la experta también llamó a regalar juguetes que no se utilicen solo una vez, sino que fomenten el juego constante de manera colectiva.

“Como terapeuta, me encantan los juegos didácticos, como rompecabezas, pues son de mayor uso. No nada más comprar un juguete que tenga un uso y al ratito esté abandonado”, precisó.

Los beneficios de un buen regalo en el Día de Reyes

Los Reyes Magos deberían tener en consideración aquellos juegos o juguetes que requieran de la interacción del menor, potenciando las siguientes habilidades:

Ideación

Planeación

Ejecución

Resolución de problemas

Al mismo tiempo, la interacción de los pequeños con sus regalos del 6 de enero potenciará su juego simbólico, aprendizaje y lenguaje.

¿Regalar una tablet? Muy atentos, Reyes Magos

Melchor, Gaspar y Baltazar podrían verse tentados a regalar una tablet este 6 de enero, pues es un gadget que no solo les servirá para jugar, sino también para hacer la tarea; sin embargo, se debe poner límites en su uso.

“A un niño debemos cuidar la edad que tenga, cualquier juego puede ser muy bueno… hay muchas aplicaciones, tanto juegos interactivos como de aprendizaje, desde operaciones matemáticas hasta lectura, funcionan perfecto. Pero hay que estar cuidando el tiempo que están jugando”. Paulina Rincón

Por esta razón, la experta recomendó que, una vez que los Reyes Magos trajeron una tablet a casa, los padres de familia deben evitar que los pequeños jueguen con ella en la tarde y noche.

Según explica, “en la tarde, los niños se sobreestimulan“, por lo que la rutina de sueño puede verse afectada. Su recomendación es usar la pantalla por un máximo de una hora distribuida por intervalos durante toda la tarde.

Sin embargo, la supervisión también es crucial. “Hay que supervisar qué están utilizando y bloquear ciertas aplicaciones que no pueden ver los niños porque no son adecuadas”.

¿Cómo atender a los niños una vez que los Reyes Magos dejaron sus regalos?

Si los Reyes Magos traen de regalo una tableta electrónica, los padres de familia deberán intervenir para que se use adecuadamente, poniendo los límites correspondientes.

“Que hagan un plan de rutinas y al momento de establecer su rutina, también deben poner un timer. Una vez que suene, deberán entregar o apagar la tablet“, dijo Paulina Rincón.

Además, los papás deberían enseñarle a sus hijas e hijos a que ellos mismos apaguen o guarden el dispositivo al escuchar la alarma, sin que los tutores intervengan.

Aunque serán los papás quienes definan el tiempo de uso de un dispositivo electrónico obsequiado con motivo de los Reyes Magos.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.