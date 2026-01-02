No todo es yogur: Profeco exhibe marcas que incumplen la norma oficial

GENERANDO AUDIO...

Marcas de yogur que no cumplen las normas. Foto: Getty Images

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) lanzó una alerta para los consumidores tras realizar un estudio de calidad a distintos yogures que se venden en México, en el que detectó que algunos productos no cumplen con los criterios para denominarse yogur, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana.

El análisis fue realizado por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor y publicado en la Revista del Consumidor de enero de 2026. Para el estudio se evaluaron 18 productos, entre yogures naturales, endulzados, con fresa y versiones deslactosadas, los cuales fueron sometidos a mil 884 pruebas para verificar su composición, calidad nutrimental y veracidad de la información comercial.

¿Qué revisó Profeco en los yogures?

Entre los principales aspectos analizados se encuentran el contenido neto, la información nutrimental, el tipo de grasa, la cantidad de calcio, la presencia de almidón, el nivel de acidez y, especialmente, el contenido de microorganismos benéficos.

La norma establece que un yogur debe contener al menos 10 millones de bacterias lácticas vivas por gramo, provenientes de cultivos específicos que le dan sus propiedades características.

Aunque la mayoría de los productos cumplieron con parámetros como el contenido neto y la acidez, Profeco detectó irregularidades importantes en algunos casos, relacionadas con la denominación, el tipo de grasa y la cantidad de bacterias lácticas.

Estas marcas no cumplen con la norma

Uno de los productos señalados esFlor de Alfalfa (yogurt con fresa), el cual no cumple con el contenido mínimo de bacterias lácticas requerido por la norma, por lo que no puede considerarse yogur auténtico, aun cuando así se ostenta en el envase.

Otro caso es Vaca Blanca (yogurt con fruta de fresa), Profeco determinó que este producto contiene grasa vegetal, cuando la Norma Oficial Mexicana establece que la grasa del yogur debe ser exclusivamente butírica, es decir, de origen lácteo, por esta razón, no debería venderse como yogur.

Además, Profeco advirtió sobre un producto de Yoplait, cuya denominación es “yoghurt sabor natural”, una categoría que no existe dentro de la norma vigente, lo que significa que el producto incumple la regulación y no puede clasificarse legalmente como yogur.

Atención con los edulcorantes

El estudio también alertó que tres productos contienen edulcorantes no calóricos, como sucralosa y acesulfame K. Profeco subrayó que estos ingredientes no son recomendables para niñas y niños, por lo que pidió especial atención al momento de elegir yogur para consumo infantil.

Entre los productos que contienen edulcorantes se encuentran Yoplait Doble Cero, Yoplait Doble Cero con fresa y Alpura con endulzantes.

Recomendaciones al consumidor

Profeco recomienda leer cuidadosamente las etiquetas, revisar la denominación del producto y no dejarse llevar solo por la publicidad.

También sugiere moderar el consumo de azúcar, verificar que el yogur esté bien refrigerado y dentro de su fecha de caducidad, así como considerar que los beneficios de los probióticos solo se mantienen con un consumo regular y adecuado.

La autoridad reiteró que no todo lo que dice ser yogur realmente lo es, por lo que informarse es clave para tomar mejores decisiones de compra.

