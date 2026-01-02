GENERANDO AUDIO...

Primer caso de gusano barrenador en cabra de Edomex. Foto: Cuartoscuro

Autoridades sanitarias confirmaron la detección del primer caso de gusano barrenador del ganado en el Estado de México, identificado en una cabra ubicada en el municipio de Tlatlaya, al sur de la entidad.

El caso fue atendido por personal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), en coordinación con la Comisión México–Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA).

De acuerdo con la información sanitaria, la infestación fue detectada en una herida abierta que no había recibido atención veterinaria, donde se confirmó la presencia de larvas del gusano barrenador del ganado, una plaga de importancia zoosanitaria que afecta a diversas especies animales.

Tras la identificación del caso, las autoridades aplicaron los protocolos correspondientes de atención, control y vigilancia epidemiológica.

El SENASICA señaló que, hasta el momento, se trata de un caso aislado en el Estado de México, sin que exista evidencia de propagación en la región.

No obstante, se mantiene un esquema de vigilancia activa para detectar oportunamente cualquier otro posible foco y evitar la diseminación de la plaga.

¿Qué es el gusano barrenador del ganado?

El gusano barrenador del ganado es la larva de la mosca Cochliomyia hominivorax, la cual deposita sus huevos en heridas abiertas, ombligos de crías o lesiones en animales.

Una vez que las larvas eclosionan, se alimentan de tejido vivo, provocando una enfermedad conocida como miasis, que puede causar lesiones graves si no se trata de manera oportuna.

Debido a su impacto en la salud animal, el gusano barrenador es considerado una plaga de notificación obligatoria, por lo que cualquier caso sospechoso debe ser reportado de inmediato a las autoridades sanitarias.

Llamado a productores y ganaderos

Ante la detección del caso, el SENASICA hizo un llamado a ganaderos y productores pecuarios del Estado de México para reforzar las medidas preventivas, entre ellas la revisión diaria del ganado, la limpieza y desinfección inmediata de heridas, así como evitar prácticas que puedan generar lesiones sin el manejo sanitario adecuado.

Asimismo, reiteró la importancia de reportar cualquier sospecha de gusaneras a los canales oficiales de atención, con el objetivo de permitir una respuesta rápida y contener posibles brotes.

Hasta el 31 de diciembre de 2025, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, a través de sus reportes epidemiológicos, ha registrado más de 13 mil 106 casos confirmados de gusano barrenador del ganado en México desde la reaparición de la plaga en noviembre de 2024, afectando principalmente a bovinos, caninos, equinos, porcinos, ovinos y otras especies, incluyendo algunos casos en caprinos; el número de casos activos en México es de 671, distribuídos en los estados de: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Yucatán y un reciente caso en Tamaulipas.

El SENASICA mantiene campañas permanentes de vigilancia epidemiológica y control zoosanitario en todo el país, con el fin de proteger la sanidad animal y reducir los riesgos para la producción pecuaria, subrayando que la detección temprana es clave para evitar la propagación del gusano barrenador.

