Sarampión en México no está controlado: “La epidemia está más activa que nunca”, alerta infectólogo

El Dr. Francisco Moreno Sánchez, infectólogo del Centro Médico ABC, advirtió que el brote de sarampión en México “no está controlado” y se encuentra más activo que nunca, dijo el experto en entrevista para el noticiero “A las nueve en Uno”.

Moreno alertó que el brote actual ha superado las expectativas y va en aumento. “En estos primeros días del año ya tenemos más de 700 casos; la epidemia está más activa que nunca”, subrayó.

Moreno Sánchez explicó que en lo que va de 2026, ya se han registrado más de 700 casos, lo que representa cerca del 10% del total acumulado de los últimos años.

“Somos el país del continente americano con más casos y con más defunciones”, lamentó el especialista, quien atribuye el repunte a una baja cobertura de vacunación infantil.

Sarampión se sale de control en México

Aunque el foco inicial fue Chihuahua, actualmente Jalisco lidera en número de casos de sarampión reportados. Esto indica que la enfermedad se está expandiendo rápidamente y sin un control efectivo.

“Da la impresión de que la epidemia no está controlada, como se dijo hace meses por parte de la Secretaría de Salud”. Dr. Francisco Moreno Sánchez, infectólogo del Centro Médico ABC

Otro de los riesgos inminentes es que México podría perder la certificación como país libre de sarampión, otorgada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Eso convierte al país en un territorio que no es seguro respecto a enfermedades transmisibles”, explicó.

Las secuelas graves del sarampión

Aunque muchos consideran al sarampión como una enfermedad “del pasado”, el Dr. Moreno aclaró que sus consecuencias pueden ser graves, incluso permanentes.

“Un 30% de las personas que contraen sarampión puede presentar alteraciones neurológicas, como pérdida de audición, convulsiones o daños cerebrales. No solo te pone en riesgo la vida, puede dejarte secuelas graves para siempre”, advirtió.

¿Quién debe vacunarse y por qué ahora?

La vacuna contra el sarampión se aplica desde los 9 meses de edad, y deben completarse dos dosis. En situaciones de brote, incluso puede administrarse desde los 6 meses.

El infectólogo recomendó especialmente vacunarse a:

Niños pequeños nacidos durante o después de la pandemia.

Adultos menores de 50 años que no estén seguros de haber recibido ambas dosis.

Personas entre 20 y 30 años, ya que es el segundo grupo de edad más afectado actualmente.

“Si ya te vacunaste de niño y te vuelves a poner la vacuna, no pasa nada. Pero si no estás bien protegido, puedes enfermarte”, explicó.

El sarampión es más contagioso que el COVID

El virus del sarampión se transmite por vía respiratoria y es extremadamente contagioso.

“Una sola persona infectada puede contagiar hasta a 15 más”. Dr. Francisco Moreno Sánchez, infectólogo del Centro Médico ABC

Los síntomas inician con fiebre, irritación en los ojos, malestar respiratorio y una erupción cutánea que comienza en la cara y se extiende al resto del cuerpo.

Por ello, es fundamental realizarse pruebas diagnósticas ante cualquier sospecha. “Si te tardas en diagnosticar, no solo no recibes tratamiento, también sigues contagiando a más personas”, agregó.

Además del sarampión, el Dr. Francisco Moreno recordó la importancia de estar protegidos contra otras enfermedades virales de temporada como influenza, COVID-19 y el virus sincicial respiratorio.

“Hoy ya hay vacunas contra los tres, incluyendo una nueva para adultos mayores contra el virus sincicial”, destacó.

Por último, hizo un llamado a la población sobre el uso de cubrebocas. “Si estás enfermo, usa cubrebocas, hazte una prueba y evita contagiar”.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó el pasado 16 de enero que su Comisión Regional para el Monitoreo y Reverificación para la Eliminación del Sarampión, la Rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita (RVC, por su sigla en inglés) invitó a los Estados Unidos y México a reunirse de manera virtual el 13 de abril de 2026, para revisar su estado de eliminación del sarampión.

La reunión se producirá tras los brotes de sarampión reportados en Estados Unidos a partir del 20 de enero de 2025, y en México a partir del 1 de febrero de 2025.

