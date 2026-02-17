Suben a 31 las muertes por sarampión en México, fallecimientos se concentran en 8 estados

GENERANDO AUDIO...

La Secretaría de Salud (SSA) confirmó 31 muertes por sarampión, con corte al lunes 16 de febrero, según el más reciente Informe Diario del Brote de Sarampión en México 2026. Las dos muertes más recientes se registraron en los estados de Jalisco y Durango.

Unas horas antes de que se diera a conocer esta cifra, Eduardo Clark, subsecretario de Salud, dio a conocer que sólo había 29 fallecimientos confirmados en el país; por su parte, Nadine Gasman, titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, aseguró que se estaba investigando la segunda muerte por la enfermedad en la capital y no se ha confirmado.

México ya tiene 31 muertes por sarampión

Con corte al 16 de febrero, México presenta 31 muertes asociadas a sarampión, de las cuales, cuatro ocurrieron en lo que va de 2026:

Jalisco – 1

– 1 Michoacán – 1

Durango – 1

– 1 Tlaxcala – 1

Fuente: Informe Diario del Brote de Sarampión en México, 2026 (16 de febrero)

Tanto la muerte de Jalisco como el fallecimiento de Durango ocurrieron entre el 13 y el 16 de febrero, siendo las dos defunciones más recientes de las que se tienen registro.

El total de fallecimientos relacionados con esta enfermedad se reparten en ocho estados, siendo Chihuahua la entidad con más fallecimientos, la cual cuenta con 21 muertes en 2025:

Chihuahua – 21 (2025)

Jalisco – 3 (2 en 2025 y 1 en 2026)

Durango – 2 (1 en 2025 y 1 en 2026)

Michoacán – 1 (2026)

Tlaxcala – 1 (2026)

Chiapas – 1 (2025)

Ciudad de México – 1 (2025)

Sonora – 1 (2025)

Fuente: Informe Diario del Brote de Sarampión en México, 2026 (16 de febrero)

Hasta el momento, no se han dado a conocer los detalles de las muertes recientes en Jalisco y Durango.

¿Cuál es el estado actual del sarampión en México?

La SSA confirmó 3 mil 418 casos de sarampión en los primeros 47 días de 2026, es decir, el 53.14% de los casos totales de todo 2025 (6 mil 432).

De manera acumulada, se han confirmado 9 mil 850 casos de la enfermedad entre 2025 y 2026, repartidos de la siguiente manera:

Chihuahua: 4 mil 508 (4,493 (2025) + 15 (2026))

Jalisco: 2 mil 659 (664 (2025) + 1,995 (2026))

Chiapas: 557 (247 (2025) + 310 (2026))

Michoacán: 319 (246 (2025) + 73 (2026))

Guerrero: 286 (243 (2025) + 43 (2026))

Ciudad de México: 269 (47 (2025) + 222 (2026))

Sinaloa: 258 (90 (2025) + 168 (2026))

Sonora: 175 (113 (2025) + 62)

Estado de México: 97 (12 (2025) + 85 (2026))

Colima: 95 (32 (2025) + 63 (2026))

Durango: 94 (40 (2025) + 54 (2026))

Puebla: 78 (0 (2025) + 78 (2026))

Coahuila: 57 (55 (2025) + 2 (2026))

Tabasco: 52 (4 (2025) + 48 (2026))

Nayarit: 37 (6 (2025) + 31 (2026))

Baja California: 36 (21 (2025) + 15 (2026))

Morelos: 33 (25 (2025) + 8 (2026))

Veracruz: 30 (0 (2025) + 30 (2026))

Quintana Roo: 29 (2 (2025) + 27 (2026))

Querétaro: 25 (12 (2025) + 13 (2026))

Zacatecas: 22 (22 (2025) + 0 (2026))

Tlaxcala: 21 (0 (2025) + 21 (2026))

Nuevo León: 20 (2 (2025) + 18 (2026))

Oaxaca: 17 (6 (2025) + 11 (2026))

Campeche: 14 (14 (2025) + 0 (2026))

Tamaulipas: 12 (12 (2025) + 0 (2026))

San Luis Potosí: 10 (7 (2025) + 3 (2026))

Hidalgo: 9 (1 (2025) + 8 (2026))

Baja California Sur: 9 (8 (2025) + 1 (2026))

Aguascalientes: 8 (2 (2025) + 6 (2026))

Yucatán: 8 (2 (2025) + 6 (2026))

Guanajuato: 6 (4 (2025) + 2 (2026))

Fuente: Informe Diario del Brote de Sarampión en México, 2026 (16 de febrero)

Cabe destacar que, del viernes 13 al lunes 16 de febrero se acumularon 372 nuevos casos, según los dos boletines informativos más recientes.

El grupo de edad con el mayor número de casos es de 1 a 4 años (mil 434 casos), seguido del grupo de 5 a 9 años (mil 204 casos) y el de 25 a 29 años (mil 094 casos).

La tasa de incidencia más elevada se presenta en los menores de un año con 54.12 casos por cada 100 mil habitantes, seguido del grupo de 1 a 4 años y 5 a 9 años, con tasas de 16.73 y 11.37 respectivamente.

Actualizan el número de muertes en México por sarampión

Unas horas antes de la publicación del Informe Diario del Brote de Sarampión en México del 16 de febrero, Eduardo Clark aseguró que, con corte al lunes, se habían registrado 29 muertes por la enfermedad.

“Vale la pena mencionar que 21 de estas ocurrieron en Chihuahua, el resto, en las otras entidades federativas. Y las defunciones que hoy estamos viendo no representan muertes que hayan ocurrido en los últimos cuatro o cinco días”. Eduardo Clark, subsecretario de Salud

El subsecretario de Salud explicó que, cuando una persona muere y hay sospecha de que la causa fuera sarampión, se ejecuta un proceso extenso auditado por expertos externos para validar que fuera la causa.

Cabe destacar que, este lunes, el Gobierno de la Ciudad de México ofreció una conferencia de prensa en la que Nadine Gasman, titular de la Secretaría de Salud (Sedesa) de la Ciudad de México, aseguró que se investiga una segunda muerte por sarampión en la capital.

“Hay una muerte de un bebé de 3 meses confirmada y hay una muerte que está en investigación, que todavía no se ha dictaminado”, precisó.

Dicho fallecimiento no fue confirmado en el Informe Diario del Brote de Sarampión en México del 16 de febrero

