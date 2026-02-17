Anuncian macrocentros de vacunación contra sarampión en CDMX: ¿cuántos se instalarán?

GENERANDO AUDIO...

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) anunció la implementación de macrocentros de vacunación contra sarampión, destacando la presencia de 440 brigadas y mil 149 personas aplicando vacunas en la capital del país, según informaron este lunes Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la CDMX, y Nadine Gassman, titular de la Secretaría de Salud Pública.

Hasta el momento, no se han dado a conocer los lugares y horarios precisos en los que se encontrarán los macrocentros de vacunación; sin embargo, se confirmó que se instalarán entre cinco o seis en distintos puntos de la Ciudad de México.

Anuncian macrocentros de vacunación en CDMX

En conferencia de prensa, la Jefa de Gobierno Clara Brugada anunció la próxima implementación de los llamados macrocentros de vacunación, tomando como ejemplo el instalado en la Central de Abastos.

“Después les informaremos sobre los macrocentros que estamos organizando para que en la Ciudad podamos tener algunos macrocentros como es el caso de la Central de Abastos (…) ha tenido un éxito rotundo”. Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la CDMX

Por esta razón, se anunció el plan de inaugurar cinco o seis macrocentros en lugares clave donde la gente pueda ser atendida y estacionarse de manera oportuna.

Aunque no se dieron mayores detalles al respecto, Clara Brugada afirmó que dichos macrocentros de vacunación se establecerán esta misma semana. “Les estaremos informando a tiempo”, remató.

¿Cómo ver en dónde te puedes vacunar en la CDMX?

Los ciudadanos capitalinos que deseen aplicarse la vacuna contra el sarampión o ponérsela a alguno de los puntos prioritarios, deben seguir estos pasos:

Entrar al sitio oficial del Gobierno de la Ciudad de México

Ingresar la alcaldía en la que deseas buscar algún punto de vacunación

Seleccionar el tipo de puesto que deseas: Todos Fijo Semifijo Móvil

Seleccionar “Buscar por texto” para buscar tu colonia o calle

De esta forma, se desplegará la información precisa que deseen los usuarios. Por ejemplo, se mostrará que la Delegación Cuauhtémoc tiene 24 puntos fijos y 14 semifijos.

Al especificar la zona de interés para la vacunación, se mostrarán los siguientes detalles de cada punto:

Tipo de puesto

Nombre del centro

Alcaldía

Dirección

Horario

Ubicación en Google Maps

Cabe destacar que el sitio se actualiza de manera constante, por lo que la Secretaría de Salud Pública de la CDMX recomienda a la población mantenerse atenta.

Por esta razón, ofrecen la posibilidad de presionar la leyenda “*Este sitio se actualizará de manera constante. Mantente atento*” para actualizar el sitio.

En caso de que el usuario desee conocer los puntos disponibles en toda la Ciudad de México, pueden mantener los rangos en “Todos” para explorar cada una de las alcaldías capitalinas.

¿Cuál es la situación actual por sarampión en Ciudad de México?

La secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gasman, confirmó este lunes que la capital ha presentado 263 casos totales de sarampión, destacando que 219 casos corresponden a 2026.

Además, detalló que 23 pacientes han sido hospitalizados y el 77% de los caos no tenían antecedente vacunal. Por otro lado, señaló las alcaldías con mayor incidencia:

Gustavo A. Madero – 57

Álvaro Obregón – 41

Cuauhtémoc – 30

Iztapalapa – 21

Coyoacán – 16

Iztacalco – 16

Por otro lado, detalló que sólo se ha confirmado la muerte de un niño de 3 meses, ocurrida el 30 de diciembre de 2025; según sus palabras, una segunda muerte sigue bajo revisión.

Nadine Gasman también informó que se han aplicado un millón 192 mil 63 dosis de la vacuna contra el sarampión. Tansolo el 15 de febrero se aplicaron 41 mil 139 dosis, según la funcionaria capitalina.

