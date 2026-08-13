¿Tienes hemofilia? Estos medicamentos y alimentos pueden aumentar el riesgo de sangrado

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No todos pueden ser ingeridos. Foto: Shutterstock

Las personas con hemofilia deben tener especial cuidado con los medicamentos y ciertos alimentos que consumen, incluso con aquellos de uso común para aliviar el dolor. Así lo explicó el Dr. Jaime García Chávez, hematólogo experto en adultos, durante la ponencia “Hemofilia: innovación para una nueva generación”, donde advirtió sobre los riesgos que implica consumir algunos productos sin considerar su impacto en la coagulación.

“Todos los pacientes con hemofilia tienen prohibido consumir ciertos medicamentos, a ellos les da sangrado”. Dr. Jaime García Chávez, hematólogo

La hemofilia es un trastorno hereditario que impide que la sangre coagule de manera adecuada debido a la falta o disminución de proteínas conocidas como factores de coagulación, lo que provoca que los sangrados duren más tiempo de lo normal y, en los casos más graves, se presenten hemorragias internas que pueden provocar la muerte.

¿Qué medicamentos no debe tomar una persona con hemofilia?

En entrevista con Unotv.com, el hematólogo explicó que uno de los problemas que observa en pacientes es el consumo de medicamentos que pueden favorecer el sangrado.

Otro medicamento que no deben consumir es Aspirina. Foto: Pexels

Entre los medicamentos que el especialista mencionó se encuentran los antiinflamatorios de uso frecuente, como:

Ibuprofeno

Naproxeno

Diclofenaco.

De acuerdo con García Chávez, aunque estos fármacos pueden conseguirse fácilmente y son utilizados por muchas personas para tratar dolores, en pacientes con hemofilia pueden representar un problema debido al riesgo de sangrado.

“Lo tienen prohibido… Un paciente que los toma puede arruinar el tratamiento y sangrar”, explicó.

Por ello, el especialista señaló que las personas con hemofilia no deberían automedicarse y que cualquier medicamento para tratar dolor o inflamación debe ser indicado por su médico, tomando en cuenta el tratamiento que recibe cada paciente.

Un ejemplo de un antiflamatorio que si pueden consumir es Celebrex; sin embargo, también debe ser prescrito por el doctor tratrante.

¿Y qué alimentos no debe consumir una persona con hemofilia?

Foto: Getty Images

Durante el encuentro se mencionaron que alimentos como el jengibre y la cúrcuma deben evitarse; pues incrementan el riesgo de sangrado. Aunado a ello, de acuerdo con “Healthline”, revista de salud estadounidense, otros productos que deben evitarse son:

Jugo en grandes cantidades

Bebidas carbonatadas o energizantes

Aderezos fuertes

Mantequilla, manteca o manteca de cerdo

Lácteos enteros

Caramelos

Alimentos que contienen grasas trans

Por ello, antes de consumir suplementos, productos herbales o remedios naturales, lo recomendable es consultar al equipo médico que lleva el tratamiento, especialmente cuando la persona recibe medicamentos para la coagulación o para otras enfermedades.

¿Qué pasa con los medicamentos para otras enfermedades?

De acuerdo con el Dr. García, evitar que un paciente con hemofilia consuma medicamentos erróneos, es un reto mayor conforme envejecen, ya que pueden desarrollar enfermedades como hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular o problemas renales que requieren nuevos tratamientos y aumentan la complejidad de su atención.

Según el especialista, la hemofilia no impide que una persona desarrolle las enfermedades comunes asociadas con el envejecimiento. Este problema es reciente; pues anteriomente la esperanza de vida de un paciente era de 14 años, ahora es de 85 años.

“Mantener el equilibrio en la vida real es complicado”. Dr. Jaime García Chávez, hematólogo

A esta situación se suma la polifarmacia, es decir, el uso simultáneo de varios medicamentos, que puede presentarse cuando una persona acumula diferentes enfermedades y tratamientos conforme envejece.

Ante esto, el especialista insistió en que las personas con hemofilia no deben automedicarse, por lo que cualquier medicamento que necesiten para tratar otra enfermedad o aliviar algún síntoma debe ser indicado y autorizado previamente por su médico.