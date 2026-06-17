Un cambio de estilo de vida podría reducir el riesgo de varias enfermedades crónicas, según estudio

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Se realizó un seguimiento a mil 100 adultos por 21 años. Foto: HealthDay

La dieta y el ejercicio pueden ser más efectivos que un medicamento popular para la diabetes cuando se trata de prevenir enfermedades crónicas.

Los investigadores siguieron a más de mil 100 adultos que participaron en un programa histórico de Prevención de la Diabetes lanzado en los años 90.

Rastrearon el desarrollo de 15 enfermedades crónicas a lo largo de dos décadas, incluyendo enfermedades cardíacas, renales, cáncer, artritis y demencia.

Los participantes fueron asignados aleatoriamente a un programa de estilo de vida que incluía ejercicio de intensidad moderada y cambios nutricionales, metformina o un placebo.

Durante 21 años de seguimiento, las personas del grupo de estilo de vida tenían aproximadamente un 20% menos de probabilidades de desarrollar múltiples enfermedades crónicas en comparación con las del grupo placebo.

El fármaco metformina no proporcionó el mismo beneficio a largo plazo, según los resultados.

La doctora Shirin Jaggi es endocrinóloga en el Northwell North Shore University Hospital y en el Long Island Jewish Medical Center en Manhasset, Nueva York. Ella afirma que los resultados muestran que los beneficios de los cambios en el estilo de vida van mucho más allá de la prevención de la diabetes.

“Para mí, poder hablar con mis pacientes y decirles que no es solo una pastilla que necesito darte, que tus elecciones de estilo de vida van a marcar una gran diferencia en tu presente y no solo en tu futuro, me parece increíble”, dijo.

Jaggi recomienda que las personas hagan cambios en su estilo de vida de forma gradual, empezando con objetivos de ejercicio manejables y aumentando poco a poco.

También enfatiza una dieta sana y equilibrada que pueda mantenerse a largo plazo, en lugar de una solución rápida.

Los resultados se publicaron el 15 de junio en el Journal of the American Medical Association.

Staff de HealthDay, reportero de HealthDay

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