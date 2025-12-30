Vacuna contra COVID-19: dónde y cómo aplicártela en la CDMX esta temporada invernal

GENERANDO AUDIO...

El invierno trae consigo la temporada fría, la cual conlleva, a su vez, el aumento de enfermedades respiratorias como influenza, neumococo y COVID-19. Por esta razón, la Secretaría de Salud (SSA) insiste a la población que acuda a los centros médicos para recibir la vacuna contra dichos padecimientos.

La Campaña de Vacunación Invernal 2025-2026 es una oportunidad para vacunarse, particularmente contra el COVID-19, enfermedad que también es tratada en centros médicos privados de la Ciudad de México.

¿Dónde puedo vacunarme contra COVID-19 en la CDMX?

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) precisa que la vacuna contra COVID-19 se puede aplicar como parte de la Campaña de Vacunación Invernal 2025-2026 en:

Centros de salud estatales

ISSSTE

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

IMSS-Bienestar

Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)

Secretaría de Marina (SEMAR)

Puntos de vacunación temporales

Cabe recordar que la campaña invernal se desarrolla desde octubre de 2025 y hasta el 3 de abril de 2026, con atención gratuita para los grupos prioritarios.

Por otra parte, quienes no forman parte de dichos sectores vulnerables o bien prefieren vacunarse contra COVID-19 en hospitales o farmacias privadas, existen diferentes opciones y costos:

Médica Sur – Centro de Vacunación : $1,384.00 Marca Comirnaty – Pfizer Una sola dosis No se requiere cita Aplicación sin receta médica Aplicación a pacientes mayores de 12 años Contiene la variante LP.8.1, actualizada para el periodo 2025-2026. Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., y sábados de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Centro Médico ABC : $995.00 (precio válido hasta el 31 de diciembre) Marca Comirnaty por BioNTech/Pfizer Una sola dosis de refuerzo Con previa cita (se puede agendar en el siguiente link) Comirnaty 30 microgramos/dosis concentrado para dispersión inyectable está indicado para la inmunización activa para prevenir la COVID-19 causada por el SARS-CoV-2 Vacuna COVID-19 Pfizer Comirnaty Adulta se aplica a partir de 12 años Revisa contraindicaciones en la siguiente página Aplicable en Campus Observatorio y Campus Santa Fe

Se puede consultar en otros centros médicos privados dependiendo de la preferencia del usuario; sin embargo, siempre es recomendable contactar primero al hospital para conocer los términos y condiciones.

¿Quiénes deben vacunarse contra COVID-19?

La Secretaría de Salud aclara que las dosis contra COVID-19 tienen como objetivo prioritario a:

Niñas y niños menores de cinco años

Personas de 60 años y más

Personas con enfermedades de riesgo y personal de salud

Personas embarazadas

Entre las enfermedades de riesgo que ameritarían la aplicación de la vacuna contra COVID-19 se encuentran:

Obesidad mórbida

Diabetes

Hipertensión

Asma

Dichos grupos poblacionales también son prioritarios para la aplicación de las vacunas contra influenza y neumococo, según la autoridad sanitaria mexicana.

Aunque los grupos prioritarios están debidamente reconocidos por las autoridades sanitarias, toda la población desde los 6 meses de edad puede recibir esta vacuna.

¿Qué vacuna se aplica en México contra esta enfermedad?

La Secretaría de Salud (SSA) informó el 21 de octubre que las vacunas contra COVID-19 que se aplican en la Campaña de Vacunación Invernal 2025-2026, son las elaboradas con tecnología RNA por parte de Moderna y Pfizer.

De esta manera, se aplican dos vacunas monovalentes actualizadas contra nuevas variantes del virus SARS-CoV-2:

Spikevax LP.8.1 de Moderna

de Moderna Comirnaty LP.8.1 de Pfizer-BioNTech

Ambas están dirigidas específicamente contra la variante LP.8.1, una subvariante descendiente del linaje JN.1, considerada actualmente como una de las dominantes en México y otras regiones.

Cabe destacar que dichas vacunas han sido autorizadas por la OMS, la FDA y cuentan con registro sanitario de Cofepris.

¿Cómo se administra la vacuna contra COVID-19?

La vía de aplicación de la vacuna contra COVID-19 es intramuscular en la región deltoidea del brazo izquierdo para personas a partir de los cinco años, según los Lineamientos Generales del Programa de Vacunación Universal 2025.

Cabe destacar que se puede aplicar de manera simultánea con la vacuna contra influenza en la temporada invernal, según el documento oficial.

El ISSSTE detalló que los efectos secundarios por la aplicación de la dosis, como dolores leves, suelen durar menos de 48 horas.

El ISSSTE llamó a la gente a no preocuparse por los efectos de la vacuna, pues señala que los efectos por la enfermedad son peores y recuperarse puede tomar hasta 12 semanas.

