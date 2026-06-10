“Será Viral”: ¿Por qué México siempre vuelve a creer en su Selección?

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Cada cuatro años, millones de mexicanos vuelven a depositar sus emociones en la Selección Mexicana.

Más allá de los resultados, el Mundial despierta un sentimiento colectivo que mezcla esperanza, orgullo, identidad nacional y también frustración. En este episodio de Será Viral, el exfutbolista Joaquín Beltrán y la psicóloga deportiva Claudia Rivas analizan por qué el futbol logra unir a un país polarizado, cómo impacta emocionalmente una derrota y qué papel juegan las redes sociales en la presión hacia los jugadores.

Además, hablan sobre la fortaleza mental de la Selección Mexicana rumbo al Mundial y por qué la afición sigue creyendo en pasar el famoso “quinto partido”.

¿Estamos preparados para otra desilusión… o para hacer historia?

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