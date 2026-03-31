“Será Viral”: Tragedia en aula, estudiante desata violencia y acaba con la vida de dos maestras

GENERANDO AUDIO...

El caso del adolescente de 15 años que asesinó a dos maestras en una preparatoria privada de Lázaro Cárdenas, Michoacán, abrió un debate sobre la violencia juvenil, el acceso a armas y la falta de prevención. En el programa Será Viral, especialistas advirtieron que no se trata de un hecho aislado, sino de una señal de alerta que involucra a familias, escuelas, autoridades y plataformas digitales.

Durante la conversación, la maestra Alejandra Arias Vázquez, investigadora del seminario sobre violencia y paz en El Colmex, y Juan Martín Pérez García, psicólogo y coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina, coincidieron en que el problema debe analizarse más allá del castigo penal y con foco en las causas que rodean a adolescentes expuestos a discursos de odio y contextos violentos.

Alejandra Arias y Juan Martín ponen foco en prevención y violencia

La maestra Alejandra Arias Vázquez destacó que el contexto en el que crecen niñas, niños y adolescentes no puede dejarse fuera de la discusión. Señaló que en espacios digitales surgen comunidades con discursos de odio que atraen a jóvenes desesperanzados, y planteó una pregunta central: ¿por qué muchos adolescentes buscan en internet cómo actuar ante sentimientos negativos, en lugar de acercarse a sus familias, amistades o docentes?.

También subrayó que hace falta una mayor prevención en escuelas y una revisión seria del papel de las plataformas sociales. Recordó que, en este caso, había publicaciones previas en redes y cuestionó por qué no se activaron alertas antes del ataque. Para Arias, la responsabilidad no sólo recae en el agresor, sino también en la comunidad adulta y en los espacios digitales que permiten circular este tipo de contenido.

Por su parte, Juan Martín Pérez García aseguró que México está en un punto crítico, porque estos episodios ya no son hechos aislados. Mencionó antecedentes en Monterrey, la UNAM y Puebla, y sostuvo que cada vez ocurren con menos distancia entre uno y otro. A su juicio, eso obliga a tomar decisiones integrales desde las políticas públicas para prevenir la violencia extrema y los discursos de odio contra las mujeres.

Juan Martín también llamó a mirar el problema desde la protección de las adolescencias. Explicó que un adolescente no despierta un día y comete un crimen así sin señales previas, sino que existe un proceso de radicalización que puede ser visible para la familia y la escuela. Por eso, pidió que las escuelas vuelvan a ser comunidades que escuchen, contengan y detecten alertas a tiempo.

Ambos especialistas coincidieron en que el debate no debe quedarse sólo en la sanción. La advertencia fue clara: sin prevención, acompañamiento y atención a las señales de violencia, estos casos pueden repetirse.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.