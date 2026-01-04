Guerrero confirma 24 municipios afectados tras sismo

GENERANDO AUDIO...

24 municipios afectados en Guerrero tras sismo. Foto: Cuartoscuro

Luego del sismo que sacudió Guerrero el pasado viernes 2 de enero, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que los protocolos se activaron inmediatamente para la atención poblacional.

Sin embargo, tras el sismo de magnitud 6.5, autoridades en Guerrero confirmaron que 24 municipios resultaron afectados: Acapulco de Juárez, San Marcos, Tecoanapa, Las Vigas, Ayutla de los Libres, San Luis Acatlán, Malinaltepec (Costa Chica), Juchitán, Nuu savi, Cuautepec, Florencio Villareal, Juan R. Escudero, Chilpancingo de los Bravo, Eduardo Neri, Chilapa de Álvarez, Tixtla de Guerrero, Coyuca de Benítez, Atoyac de Álvarez, Tlapa de Comonfort, Malinaltepec (montaña), Acatepec, Copanatoyac, Zitlala y Huamuxtitlán.

Asimismo, se mencionó que las evaluaciones y cuantificaciones de viviendas continúan en dichos municipios a través de una Misión de Enlace y Coordinación (ECO). Por su parte, la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Marina (Semar) mantienen activos los planes DN-III-E y Marina, respectivamente.

De igual manera, personal técnico especializado de la Comisión Nacional de Agua atiende la rehabilitación de los sistemas de captación de agua potable Papagayo I, Papagayo II y Lomas de Chapultepec de Acapulco de Juárez.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) activó su Sistema de Atención de Emergencias y desplegó 354 trabajadores electricistas, 79 grúas y 138 vehículos, logrando la normalización completa del servicio eléctrico, con un restablecimiento del 100% en las zonas que tuvieron efectos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.