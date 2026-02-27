GENERANDO AUDIO...

Microsismo de 2.3 despierta a habitantes de CDMX; se percibió ligeramente

Un microsismo de magnitud 2.3 se registró la madrugada de este viernes 27 de febrero con epicentro en Ciudad de México, específicamente en la alcaldía Álvaro Obregón, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Localización del epicentro del sismo

El epicentro se localizó en la alcaldía Álvaro Obregón a las 03:56 horas de este 27de febrero. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 1 kilómetro, con coordenadas de latitud 19.37 y longitud -99.24.

A través de redes sociales, usuarios manifestaron haber sentido un ligero movimiento. Asimismo, algunos señalaron que el microsismo los despertó.

Usuarios en Facebook también mencionaron haberlo sentido en la alcaldía de Tlalpan, así como en Santa Fe. Asimismo, aseguraron que se sintió como un ligero tronido del suelo.

Tras el microsismo de 2.3, no se reportaron daños.

