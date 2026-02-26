Vuelan golpes en Tepito: vecinos se enfrentan a policías por vendedrogas

GENERANDO AUDIO...

Entre golpes, detienen a hombres con drogas y arma de fuego Foto: Gettyimages

En la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvo a cuatro personas en posesión de drogas y un arma de fuego corta durante un operativo de seguridad y vigilancia. La acción forma parte de las estrategias para reducir la incidencia delictiva en la zona.

Operativo de seguridad en colonia Morelos

Los hechos ocurrieron en la calle Libertad, en Tepito, donde policías de la SSC realizaban recorridos de seguridad y vigilancia en la colonia Morelos.

Los uniformados observaron a cuatro hombres que manipulaban una bolsa similar a las utilizadas para la distribución de drogas. Para descartar la posible comisión de un delito, los oficiales se aproximaron y les informaron que, conforme al protocolo de actuación policial, se les practicaría una revisión preventiva.

ADVERTENCIA, el siguiente material contiene imágenes de violencia. Se recomienda discreción:

Aseguran marihuana, cristal y arma de fuego corta

Durante la inspección, los policías aseguraron 11 bolsitas y una bolsa de mayor tamaño con aparente marihuana, 43 dosis de posible cristal, una báscula gramera y un arma de fuego corta con un cargador abastecido con cinco cartuchos útiles.

Tras el hallazgo, los hombres de 32, 24, 22 y 21 años, respectivamente, fueron detenidos. A los implicados se les leyeron sus derechos de ley y fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, junto con las drogas y el arma de fuego asegurados, quien determinará su situación jurídica.

Jalones durante la detención en la Morelos

Varias personas presentes, incluidas mujeres, trataron de impedir la labor policial, lo que provocó jaloneos entre los uniformados y los ciudadanos. El hecho fue difundido en redes sociales, generando atención sobre la actuación policial en el operativo.

Asuntos Internos investiga la actuación policial.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) mantiene operativos en la colonia Morelos como parte de las acciones para reducir delitos relacionados con la venta y distribución de drogas, así como la portación de armas de fuego en la alcaldía Cuauhtémoc, en la CDMX.

