Sismo de 4.0 sacude la costa de Jalisco; fue percibido de manera leve

Sismo magnitud 4.0 en Jalisco fue leve. FOTO: Getty

Un sismo de 4.0 se registró la noche de este jueves en la Costa Sur de Jalisco, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN). El movimiento tuvo su epicentro a 10 kilómetros al noroeste de Ciuatlán, Jalisco

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, el temblor fue percibido de manera leve en distintas localidades de la región. El fenómeno ocurrió exactamente a las 21:26 horas, generando una movilización inmediata de los cuerpos de emergencia para evaluar posibles afectaciones en la zona.

Tras el movimiento telúrico, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) desplegó recorridos de vigilancia en la zona. La dependencia confirmó que, hasta el momento, no se reportan personas lesionadas ni daños estructurales en viviendas o edificios públicos.

El monitoreo se mantiene activo a través de las comandancias regionales para verificar cualquier posible afectación derivada del sismo.

Autoridades estatales señalaron que se recibieron algunos reportes de percepción leve en la Costa Sur de Jalisco, pero reiteraron que no hay daños registrados. Además, hicieron un llamado a la población a mantener la calma y evitar la difusión de rumores que puedan generar pánico.

El SSN continúa con el seguimiento del evento para actualizar la información en caso necesario.