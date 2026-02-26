¿Robaron o incendiaron tu auto? Fiscalía de Jalisco llama a denunciar hechos violentos tras muerte del “Mencho”

GENERANDO AUDIO...

En Jalisco se quemaron autos y tiendas. Foto: Cuartoscuro

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco llamó a la ciudadanía a presentar denuncias en caso de haber sido víctima de robos o incendios de vehículos y negocios durante los hechos registrados el domingo 22 de febrero tras la muerte del capo Nemesio Oseguera, el “Mencho”.

La Fiscalía informó que las personas afectadas pueden acudir a la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada, ubicada en la calle 14, número 2567, en la Zona Industrial de Guadalajara, donde se instalaron agencias especiales del Ministerio Público para atender estos casos.

También puso a disposición el número de WhatsApp 33 1046 6984 para brindar orientación y resolver dudas.

Asimismo, señaló que todas las delegaciones regionales están habilitadas para recibir denuncias por hechos ocurridos fuera de la Zona Metropolitana. La información sobre las ubicaciones de las agencias del Ministerio Público puede consultarse en el portal oficial de la Fiscalía de Jalisco.

Detenidos por delitos en Jalisco

Trece hombres fueron imputados por distintos delitos y permanecerán en prisión preventiva mientras se decide su vinculación a proceso. Roberto Carlos “N”, Jorge Luis “N”, Luis Enrique “N”, Julio César “N”, Carlos Elliot “N”, José Lebid “N”, Elías Samuel “N”, Eri Javier “N”, Alexis Izanami “N”, Pedro Yael “N”, Leonardo Gael “N”, Alejandro “N” y Brandon Alexis “N”, están señalados en distintos delitos, entre ellos tentativa de homicidio agravado, delitos cometidos contra representantes de la autoridad, ataque a las vías de comunicación, daño en las cosas, portación de arma de fuego y asociación delictuosa.

“La totalidad de estos detenidos fue capturada en flagrancia por distintas corporaciones de seguridad en varias colonias del estado, y se le llevó a un complejo penitenciario ayer, 24 de febrero”, informó el Gobierno de Jalisco.

Dichos individuos están señalados como presuntos causantes de incendios y bloqueos ocurridos el pasado 22 de febrero tras la muerte del líder Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el “Mencho”.

