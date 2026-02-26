Entregan a familiares los cuerpos de 25 guardias nacionales caídos en operativo contra el “Mencho”

GENERANDO AUDIO...

En Jalisco, la normalidad se va recuperando. Foto: Elizabeth Rivera Avelar

Los cuerpos de 25 de los 26 integrantes de la Guardia Nacional (GN) que murieron en los enfrentamientos registrados durante el operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ya fueron entregados a sus familiares.

Custodian traslado en Tlaquepaque, Jalisco

Elementos de la propia corporación acudieron con vehículos oficiales a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, ubicadas en el fraccionamiento Revolución, en el municipio de Tlaquepaque, para custodiar el traslado de los restos.

En el lugar permanece uno de los cuerpos de los guardias nacionales caídos. Se trata del elemento que murió en el ataque ocurrido en Atotonilco El Alto. Su identificación se ha complicado debido a que la placa metálica de identificación quedó fundida tras el incendio.

Para confirmar plenamente su identidad, la Fiscalía General de la República (FGR) realizó un peritaje adicional.

Otros dos cuerpos de integrantes de la Guardia Nacional también presentaban calcinación, con lo que suman tres en esas condiciones.

Uno de ellos corresponde al capitán Leonel Cardoso Gómez, mando militar en Aguascalientes, quien murió en San Juan de los Lagos tras la explosión de un coche bomba. Su cuerpo y el de otro elemento fueron entregados este miércoles.

La madre de uno de los elementos calcinados señaló que, en un inicio, no le informaron las condiciones en que se encontraba su hijo. Dijo que le indicaron que debía contratar los servicios de una funeraria para que le entregaran el cuerpo y que le realizaron dos pruebas de ADN para la confronta genética.



Vehículos de la Guardia Nacional permanecen afuera de las instalaciones forenses para acompañar a los mandos que realizan los trámites y resguardar los cuerpos conforme son liberados.

En esas mismas instalaciones, también, se encuentran bajo resguardo 18 cadáveres de presuntos integrantes de la delincuencia organizada que participaron en los enfrentamientos. Entre ellos están los cuerpos de ocho hombres trasladados desde Tapalpa e ingresados por la FGR.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.